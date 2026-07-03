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इटावा के इस मंदिर को संवारने जा रही योगी सरकार

मां शीतला देवी मंदिर का 69 लाख 17 हजार रुपए से होगा पुनरुद्धार.

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मां शीतला देवी मंदिर का 69 लाख 17 हजार रुपए से होगा पुनरुद्धार. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 9:20 AM IST

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इटावा: जिले के राहिन स्थित मां शीतला देवी मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने मंदिर के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 69 लाख 17 हजार रुपये की विकास परियोजना शुरू कर दी है. मंगलवार को वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ भूमि पूजन कर इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया गया.

जिला पर्यटन अधिकारी मोहित कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत इस परियोजना की पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है, जिसके बाद विकास कार्य शुरू कर दिए गए हैं. इस योजना का उद्देश्य मां शीतला देवी मंदिर को धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना और यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है. परियोजना के अंतर्गत मंदिर परिसर में एक आधुनिक बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण कराया जाएगा. यहां धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे.


श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग आधुनिक शौचालय बनाए जाएंगे. इसके अलावा पूरे मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में आकर्षक प्रकाश व्यवस्था की जाएगी. परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा तथा अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, जिससे मंदिर का वातावरण और अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और आकर्षक बन सके.


पर्यटन विभाग का मानना है कि इन विकास कार्यों के पूरा होने के बाद न केवल स्थानीय श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि दूर-दराज से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होगी. इससे क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचने की उम्मीद है.



भूमि पूजन कार्यक्रम वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ. इस अवसर पर मंदिर ट्रस्टी एवं भाजपा नेता प्रशांत राव चौबे, जिला पर्यटन अधिकारी मोहित कुमार सिंह, अवर अभियंता नलिनी सिंह, पूर्व प्रधान वीपी राजन, बाबा श्याम दास सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे. यह परियोजना मां शीतला देवी मंदिर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और इटावा का यह प्रमुख धार्मिक स्थल पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक पहचान बना सकेगा.

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