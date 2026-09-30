योगी सरकार की ये तेजतर्रार सीनियर IAS ऑफिसर आज हो रहीं रिटायर, IAS किंजल सिंह से क्यों जुड़ा था नाम? जानिए
उत्तर प्रदेश की नौकरशाही से आज दो और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रिटायर हो रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : September 30, 2026 at 7:45 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की नौकरशाही से आज दो और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रिटायर हो जाएंगे. इनमें एक महिला आईएएस अफसर हैं तो दूसरे पुरुष आईएएस अधिकारी. वर्तमान में राजस्व विभाग की चेयरमैन, अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल सेवानिवृत हो रही हैं तो सीनियर आईएएस अतुल सिंह भी आज सेवानिवृत हो जाएंगे. इसी साल के आखिर तक 12 और आईएएस अपने नौकरी पूरी कर रिटायर हो जाएंगे. इससे पहले इसी साल अगस्त माह में राजस्व विभाग की विशेष सचिव रहीं आईएएस दिव्या मित्तल इस्तीफा दे चुकी हैं.
36 साल तक कई बड़े पदों को संभाला
बता दें कि सीनियर अईएएस अर्चना अग्रवाल उत्तर प्रदेश कैडर की 1990 बैच की वरिष्ठ अधिकारी हैं. 36 साल तक विभिन्न प्रशासनिक पदों पर तैनात रहने वाली आईएएस अर्चना अग्रवाल 30 सितंबर को सेवानिवृत हो रही हैं. उनकी गिनती तेज तर्रार आईएएस अफसरों में होती है. यही कारण है कि केंद्र से वापस उत्तर प्रदेश लौटने के बाद यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन्हें परिवहन विभाग जैसे भारी भरकम डिपार्मेंट की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी.
इसके बाद अभी चार माह पहले ही उन्हें राजस्व विभाग के अध्यक्ष का प्रभार भी सौंपा गया था. अभी कुछ दिन पूर्व उनसे परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार लेकर अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य अमृत अभिजात को दिया गया है.
फरवरी 2016 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थीं, जहां उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड में सदस्य सचिव के रूप में कार्य किया. अक्टूबर 2025 में वापस उत्तर प्रदेश लौटीं. इसके बाद उन्हें अपर मुख्य सचिव परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का चेयरमैन बनाया गया था. बाद में राजस्व विभाग का चेयरमैन बना दिया गया. अब इसी पद से वह सेवानिवृत हो रही हैं.
जब किंजल सिंह के साथ चर्चा में आई थीं
सीनियर आईएएस अर्चना अग्रवाल जब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से पिछले साल अक्टूबर माह में उत्तर प्रदेश वापस लौटीं तो साल 2009 में परिवहन विभाग में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी निभा चुकीं अर्चना अग्रवाल को परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव के जिम्मेदारी सौंपी गई. इस कार्यकाल के दौरान आईएएस किंजल सिंह को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाया गया. दोनों ही महिला आईएएस अधिकारी काफी तेज तर्रार हैं. इसके चलते अर्चना अग्रवाल और किंजल सिंह को लेकर भी कई चर्चाएं सामने आई थीं. बता दें कि किंजल सिंह सिर्फ सात माह ही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रह पाईं. इसके बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी आईएएस आशुतोष निरंजन को सौंप दी गई.
डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने ले लिया था वीआरएस
डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर संजय नाथ झा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को लेकर भी महकमे में चर्चाएं रही थीं. कहा जाता है कि सीनियर अफसर के व्यवहार से खिन्न होकर ही उन्होंने वीआरएस ले लिया था. इस मामले में भी अर्चना अग्रवाल का नाम जोड़कर चर्चाएं चली थीं.
अतुल सिंह भी 30 को होंगे रिटायर
30 सितंबर को ही एक और आईएएस अतुल सिंह भी सेवानिवृत हो रहे हैं. 2016 बैच उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं. वर्तमान में वे विशेष सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में तैनात हैं.
आने वाले महीनों में ये आईएएस होंगे रिटायर
अक्टूबर माह में आईएएस बिमल कुमार दुबे, सीनियर आईएएस दीपक कुमार, आईएएस राजेश कुमार द्वितीय, आईएएस शिवप्रसाद प्रथम, आईएएस कामरान रिज़वी रिटायर होंगे. नवंबर माह में आईएएस शेषनाथ और आईएएस रेनू तिवारी सेवानिवृत्त होंगे. दिसंबर माह में आईएएस रजनीश चंद्र, आईएएस अमित घोष, आईएएस संजय कुमार यादव और आईएएस डॉ. चंद्रभूषण यादव के साथ ही आईएएस बिमल कुमार दुबे भी रिटायर हो जाएंगे.
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