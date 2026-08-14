ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में बाढ़ से प्रभावित गांव को योगी सरकार ने दी राहत, प्रभारी मंत्री ने लिया जायजा

मंत्री ने प्रभावित ग्रामीणों से संवाद कर समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली.

yogi government provides relief flood affected village in farrukhabad
फर्रुखाबाद में बाढ़ से प्रभावित गांव को योगी सरकार की राहत. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 9:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फर्रुखाबाद: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह गुरुवार को एक दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे. सदर तहसील स्थित विकासखण्ड बढ़पुर के बाढ़ प्रभावित मजरा डौली की मड़ैया का उन्होंने निरीक्षण किया. बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया. प्रभावित ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली.

प्रभारी मंत्री ने ग्रामीणों को जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही राहत, सहायता व्यवस्थाओं की जानकारी ली. अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए. प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक खाद्य सामग्री, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाएं निरंतर सुनिश्चित की जाएं.

इस दौरान प्रभारी मंत्री द्वारा बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को पका हुआ भोजन वितरित किया गया. उन्होंने ग्रामीणों से भोजन एवं राहत व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली.आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए पूरी तरह तत्पर है.

मंत्री ने मौके पर बाढ़ प्रभावित ग्रामवासियों को राहत सामग्री किट, पका हुआ भोजन, ग्रह अनुदान राशि एवं आवासीय पट्टा भूमि आवंटन स्वीकृति पत्र वितरित किए. कहा कि कंट्रोल रूम के सहायता टोल फ्री नंबर 1077 एवं मो नंबर 05692235077 व 09454416457 पर ग्रामीण सरकार से मदद मांग सकते हैं.

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रहा है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य, शरणालयों की व्यवस्था, खाद्यान्न, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं तथा पशुओं की सुरक्षा के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ निरंतर कार्यरत हैं. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जाए.



ये भी पढ़ेंः यूपी में 'आवास' का कितना काम? क्या हर गरीब को मिला पक्का मकान? 2026 की सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट!

TAGGED:

FARRUKHABAD NEWS
FARRUKHABAD LATEST NEWS
फर्रुखाबाद न्यूज
FARRUKHABAD FLOOD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.