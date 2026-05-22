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UP में पब्लिक म्यूजियम खोलने का रास्ता साफ; सरकार दे रही सब्सिडी, जानें कैसे उठाएं लाभ

UP में पब्लिक म्यूजियम खोलने का रास्ता साफ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: योगी सरकार की पहल से अब आम लोग भी अपना संग्रहालय खोल सकेंगे. प्रदेश सरकार ने 'विजिट माई स्टेट' अभियान और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के तहत पब्लिक म्यूजियम को बढ़ावा देने की पहल शुरू की है. इस योजना के तहत नागरिक, परिवार, ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्थान और निजी संगठन ऐसे संग्रहालय स्थापित कर सकेंगे, जहां इतिहास, संस्कृति, आध्यात्म, साहित्य, लोक परंपराओं और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी दुर्लभ धरोहर आम लोगों और पर्यटकों के लिए प्रदर्शित की जा सकेंगी. इससे सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. नई पीढ़ी अपनी विरासत से जुड़ेगी. प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के तहत 'पब्लिक म्यूजियम' को पात्र पर्यटन इकाई का दर्जा दिया गया है. इससे निवेशक निजी या लीज की भूमि पर भी संग्रहालय स्थापित कर सकेंगे. न्यूनतम 5,000 वर्ग फीट प्रदर्शनी क्षेत्र और पार्किंग जैसी सुविधाओं वाले प्रोजेक्ट्स को सरकार की ओर से सब्सिडी और पर्यटन प्रचार का लाभ मिलेगा. प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनेक परिवारों, संस्थानों और समुदायों के पास साहित्य, आध्यात्म, लोक परंपराओं, स्वतंत्रता आंदोलन और क्षेत्रीय इतिहास से जुड़ी अमूल्य धरोहरें हैं, जो अब संग्रहालयों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित होकर नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ सकेंगी. इस मॉडल से ऐसे परिवारों और संस्थाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, जिनके पास ऐतिहासिक वस्तुएं, पांडुलिपियां, दुर्लभ तस्वीरें, पारंपरिक कलाकृतियां और अभिलेख आदि मौजूद हैं. वह अब इन संग्रहों को पब्लिक म्यूजियम के माध्यम से सार्वजनिक अनुभव का हिस्सा बना सकेंगे. खास बात यह है कि टिकट दरें तय करने का अधिकार संग्रहालय संचालकों के पास होगा. इससे पर्यटन क्षेत्र में निवेश और नए प्रयोगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.