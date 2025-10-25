'आजम खान अपनी जुबान पर लगाम लगाएं'; योगी सरकार में राज्यमंत्री जेपीएस राठौर ने सपा नेता को दी नसीहत
जेपीएस राठौर बोले, इन्ही लोगों ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं, अब भव्य-दिव्या मंदिर बन गया है, वहां दिए जलते हैं तो इनके दिल जलते हैं.
Published : October 25, 2025 at 3:22 PM IST
रामपुर: उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री और रामपुर के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने सपा नेता आजम खान के बयान "जो लोग दिए जलाते हैं वे कुछ भी जला सकते हैं..." पर कड़ा रुख दिखाया. कहा, यह हमारी धार्मिक आस्था पर चोट है. आजम खान को अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए. आजम खान को इसके लिए सभी हिन्दूओं से माफी मांगनी चाहिए.
रामपुर में शनिवार को प्रेस वार्ता करके मंत्री जेपीएस राठौर ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी. कहा, 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक रामपुर में अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.
जेपीएस राठौर ने कहा, इन्ही लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम किया था. जब भव्य और दिव्या राम मंदिर बन गया है, वहां पर दिए जलते हैं तो उनके दिल जलते हैं. इसलिए यह कुछ भी अनाप-शनाप बोलते हैं. ये सनातन परंपरा और हिंदू आस्था पर प्रहार है.
जेपीएस राठौर ने कहा, हमने तो कभी नहीं कहा कि आप अपने धार्मिक कार्यक्रम किस प्रकार करते हैं. हमने कभी उस पर चोट करने का काम नहीं किया. आज उनकी इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत हो गई है कि हमारी धार्मिक आस्था के विषय पर भी वह चोट कर रहे.
जेपीएस राठौर ने कहा, आजम खान को अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए. उनको सभी हिंदू आस्था वालों से माफी मांगनी चाहिए. आजम खान ने बरेली हिंसा पर कहा था कि अगर शासन प्रशासन चाहता तो बातचीत से मसला हल हो सकता था.
इस पर राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा, आजम खान तो उस समय जेल में थे. उन्हें पता नहीं होगा लेकिन, मैं वहां का प्रभारी मंत्री हूं. मुझे सब पता है कि बातचीत करने का सिलसिला अंत समय तक चलता रहा था.
