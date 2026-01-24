ETV Bharat / state

योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने सुभासपा अध्यक्ष पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, समर्थक भड़के

वाराणसी: महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओमप्रकाश राजभर पर तंज कसे. ओमप्रकाश भी सरकार में मंत्री हैं. अनिल राजभर ने मंच से ओमप्रकाश के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे कार्यक्रम में मौजूद ओमप्रकाश के समर्थक भड़क उठे. इस प्रकरण पर जिला अध्यक्ष सुभासपा उमेश राजभर ने अनिल राजभर से माफी मांगने के लिए कहा है. साथ ही कहा है कि वे इस मामले में केस दर्ज कराएंगे. बता दें कि अनिल राजभर के भाषण का एक वीडियो भी वायरल हुआ है.

शुक्रवार को महाराजा सुहेलदेव की जयंती के मौके पर सारनाथ में सुहेलदेव प्रतिमा के पास एक आयोजन था. जिसमें ओमप्रकाश राजभर के समर्थक भी मौजूद थे. अनिल राजभर मंच से भाषण दे रहे थे. इसी दौरान नारेबाजी होने लगी. जिसके बाद अनिल राजभर ने मंच से ओपी राजभर और उनके समर्थकों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. योगी सरकार में अनिल राजभर श्रम और सेवायोजन मंत्री हैं. इस दौरान मंत्री ने अपने समर्थकों से कहा कि नारेबाजी करने वालों को बाहर निकालो. समर्थकों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाहर करना शुरू कर दिया. इससे माहौल बिगड़ गया. धक्कामुक्की और नोंकझोंक भी हुई.