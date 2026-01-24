ETV Bharat / state

योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने सुभासपा अध्यक्ष पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, समर्थक भड़के

महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर सारनाथ में आयोजित कार्यक्रम में टिप्पणी से नाराज हुए ओपी राजभर के समर्थक.

योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने सुभासपा अध्यक्ष पर की आपत्तिजनक टिप्पणी.
योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने सुभासपा अध्यक्ष पर की आपत्तिजनक टिप्पणी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 2:07 PM IST

|

Updated : January 24, 2026 at 3:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओमप्रकाश राजभर पर तंज कसे. ओमप्रकाश भी सरकार में मंत्री हैं. अनिल राजभर ने मंच से ओमप्रकाश के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे कार्यक्रम में मौजूद ओमप्रकाश के समर्थक भड़क उठे. इस प्रकरण पर जिला अध्यक्ष सुभासपा उमेश राजभर ने अनिल राजभर से माफी मांगने के लिए कहा है. साथ ही कहा है कि वे इस मामले में केस दर्ज कराएंगे. बता दें कि अनिल राजभर के भाषण का एक वीडियो भी वायरल हुआ है.

शुक्रवार को महाराजा सुहेलदेव की जयंती के मौके पर सारनाथ में सुहेलदेव प्रतिमा के पास एक आयोजन था. जिसमें ओमप्रकाश राजभर के समर्थक भी मौजूद थे. अनिल राजभर मंच से भाषण दे रहे थे. इसी दौरान नारेबाजी होने लगी. जिसके बाद अनिल राजभर ने मंच से ओपी राजभर और उनके समर्थकों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. योगी सरकार में अनिल राजभर श्रम और सेवायोजन मंत्री हैं. इस दौरान मंत्री ने अपने समर्थकों से कहा कि नारेबाजी करने वालों को बाहर निकालो. समर्थकों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाहर करना शुरू कर दिया. इससे माहौल बिगड़ गया. धक्कामुक्की और नोंकझोंक भी हुई.

इस प्रकरण पर सुभासपा जिला अध्यक्ष उमेश राजभर का कहना है कि वे एफआईआर दर्ज करवाएंगे.जब तक अनिल राजभर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हम शांत नहीं होंगे. बता दें कि राजभर की सुभासपा और भाजपा के बीच यूपी में गठबंधन है. ओपी राजभर कैबिनेट मंत्री में हैं. ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था. ओपी राजभर ने अनिल राजभर को हराने के लिए अपने बेटे अरविंद राजभर को वाराणसी के शिवपुरी से मैदान में उतारा था, हालांकि अनिल जीत गए.

यह भी पढ़ें: मोक्ष की मणिकर्णिका : विरासत बनाम विकास

Last Updated : January 24, 2026 at 3:06 PM IST

TAGGED:

ANIL RAJBHAR OMPRAKASH RAJBHAR
MAHARAJA SUHELDEV JAYANTI
SUBHASPA PRESIDENT OP RAJBHAR
CABINET MINISTER ANIL RAJBHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.