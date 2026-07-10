योगी सरकार का बड़ा फैसला; जिला पंचायत अध्यक्षों को बनाया गया प्रशासक, कल खत्म हो रहा है अध्यक्षों का कार्यकाल
नई जिला पंचायतों के गठन तक निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 9:05 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार का शुक्रवार को बड़ा फैसला सामने आया है. सामान्य पंचायत निर्वाचन-2021 के बाद गठित उत्तर प्रदेश की सभी जिला पंचायतों का पांच वर्षीय कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है. इस संबंध में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए निर्णय लिया है कि नई जिला पंचायतों के गठन तक निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा.
सरकारी आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-20(1) के तहत प्रत्येक जिला पंचायत का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक की तिथि से पांच वर्ष तक निर्धारित है, जबकि धारा-21 के अनुसार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी जिला पंचायत के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाता है.
सरकार ने अधिनियम की धारा-20(3-क) का हवाला देते हुए कहा है कि यदि अपरिहार्य परिस्थितियों अथवा लोकहित में कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई जिला पंचायत का निर्वाचन कराना संभव न हो, तो राज्य सरकार प्रशासनिक समिति अथवा प्रशासक नियुक्त कर सकती है. ऐसे प्रशासक अधिकतम छह माह तक अथवा नई जिला पंचायत के गठन तक, जो पहले हो, कार्य कर सकते हैं.
इसी प्रावधान के तहत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 12 जुलाई 2026 से नई जिला पंचायतों की प्रथम बैठक होने अथवा अधिकतम छह माह की अवधि पूरी होने तक, निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को संबंधित जिला पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया जाएगा. इसके लिए संबंधित जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है कि वे अपने जनपद में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक के रूप में नामित करें.
सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियुक्त प्रशासक केवल सामान्य एवं नियमित प्रशासनिक कार्यों का ही निर्वहन करेंगे. उन्हें किसी भी प्रकार के नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा. यदि कोई अत्यावश्यक अथवा विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें नीतिगत निर्णय आवश्यक हो, तो संबंधित प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा.
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