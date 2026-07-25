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यूपी में बाढ़ पीड़ितों को समय पर मुआवजा दिलाने के लिए सरकार ने की ये नई पहल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराने के लिए तकनीक आधारित नई व्यवस्था पर काम शुरू कर दिया है. इस नई प्रणाली के लागू होने के बाद स्थानीय अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक सर्वे की प्रक्रिया काफी हद तक समाप्त हो जाएगी. अब राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग सैटेलाइट इमेजरी और भूलेख (लैंड रिकॉर्ड) की मदद से सीधे प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करेगा.





उत्तर प्रदेश राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों को संबंधित क्षेत्र के भूलेख से मिलाकर यह निर्धारित किया जाएगा कि बाढ़ से कितनी भूमि प्रभावित हुई है, किस किसान की कितनी जमीन जलमग्न हुई, कौन-सी फसल बोई गई थी, फसल को कितना नुकसान पहुंचा, भूमि की वास्तविक स्थिति क्या है और कितने किसान राहत राशि पाने के पात्र हैं. इससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभावित क्षेत्र में खेती हो रही थी या भूमि बंजर थी तथा वास्तविक नुकसान कितना हुआ है.





अधिकारियों का कहना है कि अब तक स्थानीय स्तर पर सर्वे में काफी समय लगने के कारण बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि समय पर नहीं मिल पाती थी. नई तकनीक के माध्यम से विभाग स्वयं प्राथमिक सर्वे करेगा और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही क्षेत्रीय अधिकारियों से मौके पर सत्यापन कराया जाएगा. इससे न केवल राहत वितरण की प्रक्रिया तेज होगी बल्कि पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी.







विभाग ने गंगा, यमुना, घाघरा और राप्ती नदियों के किनारे बसे संवेदनशील बाढ़ प्रभावित जिलों और गांवों को पहले ही चिन्हित कर लिया है. यदि बाढ़ नियंत्रण के सभी प्रयासों के बावजूद इन क्षेत्रों में जन-धन या फसलों का नुकसान होता है तो राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग सर्वे के आधार पर प्रभावित लोगों को निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजा उपलब्ध कराएगा.





बाढ़ अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं की सूचना देने के लिए उत्तर प्रदेश राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने टोल-फ्री नंबर 1070 जारी किया है. प्रभावित व्यक्ति इस नंबर पर कॉल कर बाढ़ या अन्य आपदा से जुड़ी जानकारी कंट्रोल रूम तक पहुंचा सकते हैं. अधिसूचित आपदाओं में राहत सहायता के तहत मृत्यु होने पर चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.



40 से 60 प्रतिशत दिव्यांगता होने पर 74 हजार रुपये तथा 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने पर ढाई लाख रुपये दिए जाते हैं. सात दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने पर 5,400 रुपये और सात दिन से अधिक भर्ती रहने पर 16 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है. यदि 33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होती है तो वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचित क्षेत्रों में 17 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 12 मासी फसलों एवं कृषि वानिकी के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाती है.



यह सहायता अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि वाले किसानों के लिए निर्धारित है। खेतों में जमी गाद हटाने के लिए 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता भी दी जाती है. पशुधन की क्षति होने पर दुधारू पशुओं के लिए 37,500 रुपये, गैर-दुधारू पशुओं के लिए 32 हजार रुपये, बछड़ा, गधा, टट्टू और खच्चर के लिए 20 हजार रुपये तथा भेड़, बकरी और सुअर के लिए चार हजार रुपये प्रति पशु की सहायता निर्धारित है.