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मंडियों की कुल आय का तीन प्रतिशत गोवंश संरक्षण पर खर्च कर रही योगी सरकार

मंडियों की कुल आय का तीन प्रतिशत गोवंश संरक्षण पर खर्च कर रही योगी सरकार. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का गायों के संरक्षण पर पूरा जोर है..गाय आवारा न घूमें, कटने न पाएं, इसको लेकर योगी सरकार ने बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में गो शालाएं बनाई हैं. लोगों को गाय पालने पर पैसा देने का भी प्रावधान किया है. अब एक और बड़ा कदम योगी आदित्यनाथ सरकार ने उठाया है. अब उत्तर प्रदेश में मंडियों की कुल आय का तीन प्रतिशत गायों के संरक्षण पर खर्च किया जाएगा.

इससे गोवंश की हालत और बेहतर हो सकेगी वर्तमान में कृषि मंडियों से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा निराश्रित गोवंश के संरक्षण और भरण-पोषण पर खर्च किया जा रहा है. राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 69.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. इसमें से 34.58 करोड़ रुपये की पहली किस्त उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग को जारी कर दी गई है.

पिछले 10 सालों में गोवंश संरक्षण के लिए मंडी परिषद का वार्षिक वित्तीय प्रावधान 15 गुणा से अधिक बढ़ा है. 2016-17 में इस मद में सिर्फ 4.51 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी. गोसेवा आयोग को मंडी परिषद मंडी शुल्क, सेस और अन्य मदों से प्राप्त कुल आय का तीन प्रतिशत उपलब्ध कराती है. इस धनराशि का उपयोग पंजीकृत गोशालाओं में संरक्षित निराश्रित गोवंश के चारे, आश्रय, टीकाकरण, चिकित्सा और देखभाल संबंधी व्यवस्थाओं में किया जाता है. इस प्रकार कृषि उपज के विपणन से प्राप्त राजस्व गोवंश संरक्षण का भी आर्थिक आधार बन रहा है.गोवंश संरक्षण के लिए वर्ष 2019 में गोसेवा आयोग को दिए जाने वाले अनुदान का प्रावधान दो प्रतिशत किया गया था. इसके बाद वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंडी परिषद के संचालक मंडल ने परिषद की कुल आय का तीन प्रतिशत गो सेवा आयोग को उपलब्ध कराने का फैसला लिया.