मंडियों की कुल आय का तीन प्रतिशत गोवंश संरक्षण पर खर्च कर रही योगी सरकार
उत्तरप्रदेश गोसेवा आयोग को 34.58 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी. अब मंडियों की कुल आय का तीन प्रतिशत गायों के संरक्षण पर खर्च होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 11:58 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का गायों के संरक्षण पर पूरा जोर है..गाय आवारा न घूमें, कटने न पाएं, इसको लेकर योगी सरकार ने बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में गो शालाएं बनाई हैं. लोगों को गाय पालने पर पैसा देने का भी प्रावधान किया है. अब एक और बड़ा कदम योगी आदित्यनाथ सरकार ने उठाया है. अब उत्तर प्रदेश में मंडियों की कुल आय का तीन प्रतिशत गायों के संरक्षण पर खर्च किया जाएगा.
इससे गोवंश की हालत और बेहतर हो सकेगी वर्तमान में कृषि मंडियों से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा निराश्रित गोवंश के संरक्षण और भरण-पोषण पर खर्च किया जा रहा है. राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 69.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. इसमें से 34.58 करोड़ रुपये की पहली किस्त उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग को जारी कर दी गई है.
पिछले 10 सालों में गोवंश संरक्षण के लिए मंडी परिषद का वार्षिक वित्तीय प्रावधान 15 गुणा से अधिक बढ़ा है. 2016-17 में इस मद में सिर्फ 4.51 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी.
गोसेवा आयोग को मंडी परिषद मंडी शुल्क, सेस और अन्य मदों से प्राप्त कुल आय का तीन प्रतिशत उपलब्ध कराती है. इस धनराशि का उपयोग पंजीकृत गोशालाओं में संरक्षित निराश्रित गोवंश के चारे, आश्रय, टीकाकरण, चिकित्सा और देखभाल संबंधी व्यवस्थाओं में किया जाता है.
इस प्रकार कृषि उपज के विपणन से प्राप्त राजस्व गोवंश संरक्षण का भी आर्थिक आधार बन रहा है.गोवंश संरक्षण के लिए वर्ष 2019 में गोसेवा आयोग को दिए जाने वाले अनुदान का प्रावधान दो प्रतिशत किया गया था. इसके बाद वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंडी परिषद के संचालक मंडल ने परिषद की कुल आय का तीन प्रतिशत गो सेवा आयोग को उपलब्ध कराने का फैसला लिया.
इसके तहत धनराशि दो किस्तों में जारी की जाती है। पहली किस्त में डेढ़ प्रतिशत राशि दी जाती है, जबकि शेष डेढ़ प्रतिशत पहली किस्त का उपयोगिता प्रमाणपत्र मिलने के बाद जारी किया जाता है.
मंडी परिषद की ओर से गोसेवा आयोग को दिए जाने वाले अनुदान में पिछले वर्षों के दौरान लगातार बढ़ोतरी हुई है. वर्ष 2019-20 में 31.69 करोड़ रुपये, 2023-24 में 45.66 करोड़ रुपये और 2024-25 में 51.50 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया.
वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह राशि बढ़कर 59.14 करोड़ रुपये पहुंच गई. गोवंश के भरण-पोषण के साथ गो-आश्रय स्थलों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर है. दूध, गोबर और कम्पोस्ट जैसे उत्पादों के विक्रय से अतिरिक्त आय अर्जित कर आश्रय स्थलों के संचालन में उपयोग करने की व्यवस्था प्रस्तावित है. इससे गो शालाओं के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित हो सकेंगे.
राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि निराश्रित गोवंश का संरक्षण एवं संवर्धन प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.
मंडी परिषद किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए भी आर्थिक सहयोग दे रही है. इससे गो शालाओं में गोवंश के भरण-पोषण और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी.