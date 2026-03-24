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योगी सरकार तैयार कर रही 'युवा कल्चरल एंबेसडर', 1.16 करोड़ की पहल से बदला कॉलेजों का माहौल

प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त (एडेड) 261 कॉलेजों में 'कल्चरल क्लब' की शुरुआत की गई है. सरकार लगातार इन्हें फंडिंग कर रही है.

योगी सरकार तैयार कर रही 'युवा कल्चरल एंबेसडर'.
योगी सरकार तैयार कर रही 'युवा कल्चरल एंबेसडर'. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 5:32 PM IST

4 Min Read
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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में शिक्षा का दायरा तेजी से बदल रहा है. सरकार अब पढ़ाई को सिर्फ पुस्तकों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि युवाओं को उनकी जड़ों से जोड़कर उन्हें कल्चरल एंबेसडर के रूप में तैयार करने की दिशा में काम कर रही है. इसी सोच के तहत प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त (एडेड) कॉलेजों में ‘कल्चरल क्लब’ स्थापित किए गए हैं. इस पहल को मजबूती देने के लिए 261 कॉलेजों को अब तक आर्थिक सहायता दी जा चुकी है. इनमें राजकीय, सहायता प्राप्त (एडेड) और स्नातकोत्तर कॉलेज शामिल हैं.

पिछले तीन साल से भी कम समय में योगी सरकार ने लगभग 1.16 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी है. साल 2023-24 में 68 कॉलेजों को 50-50 हजार रुपये की पहली किस्त दी गई. इनमें 35 सरकारी, 25 एडेड और आठ पीजी कॉलेज शामिल थे. इसके बाद साल 2024-25 में इस योजना का दायरा बढ़ाया गया. इस दौरान 122 कॉलेजों को 50-50 हजार रुपये की पहली किस्त दी गई.

लगातार दी जा रही फंडिंग : इसमें 42 सरकारी, 58 एडेड और 23 पीजी कॉलेज शामिल रहे. साथ ही 2024-25 में ही 71 कॉलेजों को 30-30 हजार रुपये की दूसरी किस्त भी दी गई, जिससे गतिविधियां लगातार चलती रहें और क्लबों का काम और मजबूत हो सके. इनमें पहले से जुड़े कॉलेज भी शामिल हैं, जिससे साफ है कि उन्हें लगातार फॉलो-अप फंडिंग भी दी जा रही है.

हर हुनर को मिल रहा मंच, बढ़ रहा आत्मविश्वास : कल्चरल क्लब छात्रों के लिए प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच बनकर उभरे हैं. यहां वाद-विवाद, भाषण, कविता पाठ और कहानी लेखन जैसी साहित्यिक गतिविधियों के साथ-साथ नृत्य-संगीत में एकल व समूह गायन, लोकनृत्य और शास्त्रीय प्रस्तुतियां आयोजित हो रही हैं. कला और शिल्प के तहत रंगोली, मेहंदी, पोस्टर, स्लोगन और पेंटिंग जैसे कार्यक्रम भी हो रहे हैं. भजन, कव्वाली और पारंपरिक नाट्य प्रस्तुतियों के जरिए छात्र न सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, बल्कि नई चीजें सीख भी रहे हैं.

संस्कृति के जरिए जुड़ाव और समावेशी माहौल : इन क्लबों का उद्देश्य अलग-अलग पृष्ठभूमि के छात्रों को एक मंच पर लाकर आपसी जुड़ाव और समझ को बढ़ाना है. यहां छात्र अपनी संस्कृति को जानने के साथ-साथ दूसरों की परंपराओं का सम्मान करना भी सीख रहे हैं. इसका असर कॉलेजों के माहौल में साफ दिख रहा है.

आत्मविश्वास बढ़ रहा : कल्चरल क्लब गतिविधियों तक सीमित नहीं रहें, बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व विकास का माध्यम बन रहे हैं. इन गतिविधियों के जरिए उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है. टीमवर्क और समय प्रबंधन की समझ विकसित हो रही है, साथ ही उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और मूल्यों से जोड़ने पर खास जोर दिया जा रहा है जिससे वे अपनी धरोहर को समझें और उसे आगे बढ़ाएं.

कैंपस से बाहर भी बढ़ रहा दायरा : क्लब की गतिविधियां कैंपस से निकलकर समाज तक पहुंच रही हैं. छात्र बैठकों में विचार साझा कर रहे हैं. अन्य कॉलेजों और समुदायों से जुड़ रहे हैं. पदयात्रा, धरोहर भ्रमण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशेष अभियानों के जरिए उन्हें जमीनी अनुभव मिल रहा है. त्योहारों और मेलों को भी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जिससे सांस्कृतिक माहौल और सशक्त हो रहा है. हर गतिविधि की रिपोर्ट तैयार कर उसे व्यापक स्तर पर साझा किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक छात्र इससे जुड़ सकें.

डिग्री तक सीमित नहीं रहना : पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि आज के युवाओं को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी जड़ों से भी जुड़ना होगा. ‘कल्चरल क्लब’ इसी सोच का परिणाम हैं. यह मंच छात्रों को अपनी पहचान समझने, अपनी कला को अभिव्यक्त करने और दूसरों की संस्कृति का सम्मान करना सिखाता है. उन्होंने बताया जब युवा अपनी परंपराओं से जुड़ते हैं, तो उनमें आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और समाज के प्रति संवेदनशीलता स्वतः विकसित होती है. सरकार का उद्देश्य कॉलेजों को ऐसा केंद्र बनाना है, जहां पढ़ाई के साथ संस्कार, रचनात्मकता और सांस्कृतिक चेतना भी विकसित हो.

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