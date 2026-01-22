ETV Bharat / state

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले- अविमुक्तेश्वरानंद को अपमानित कर रही है योगी सरकार

खेल से अनुशासन सीखने को मिलता है: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम सबकी नेता प्रियंका गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर हुई इन्दिरा कप क्रिकेट टूर्नामेंट की सराहना करते हैं. उन्होंने इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी को बधाई दी. समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने खिलाड़ियों और उपस्थित जनसमूह से कहा कि खेल अनुशासन, भाईचारे और संघर्ष की भावना पैदा करता है.

प्रतापगढ़ बॉर्डर पर अजय राय का स्वागत: प्रतापगढ़ बॉर्डर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉ. नीरज त्रिपाठी के नेत्तृत्व में कार्यकर्ताओं ने फतनपुर, गौरा, रानीगंज, पृथ्वीगंज और कटरा चौराहे पर स्वागत सम्मान किया गया. इसके उपरान्त स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉ. नीरज त्रिपाठी और खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दुर्गेश तिवारी ने बुके देकर, माला और शाल देकर सम्मान किया.

शंकराचार्य को अपमानित कर बदला ले रही सरकार: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पिछले महाकुंभ में भगदड़ में मारे गए लोगों का मुद्दा उठाया था और गौ हत्या बंद करने की मांग की थी. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव, सांसद वायनाड प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर हुए राज्यस्तरीय इन्दिरा कप क्रिकेट टूर्नामेंट 12 जनवरी 2026 से स्पोर्ट्स स्टेडियम, प्रतापगढ़ के समापन मैच में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शामिल हुए थे.

प्रतापगढ़: प्रयागराज के माघ मेले में जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन ने दूसरी बार नोटिस दिया है. इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को प्रतापगढ़ में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. अजय राय ने कहा कि सरकार जानबूझकर शंकराचार्य को अपमानित कर रही है.

खेल और खिलाड़ियों की उपेक्षा कर रही सरकार: अजय राय ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज की सरकार खेल और खिलाड़ियों दोनों की उपेक्षा कर रही है. बीजेपी सरकार केवल घोषणाएं करती है, जबकि जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को न तो सुविधाएं मिल रही हैं और न ही सम्मान. कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने पर खेल नीति को मजबूत कर हर जिले में खेल संसाधन विकसित करेगी.

अजय राय ने सरकार पर साधु-संतों और धार्मिक प्रतीकों के अपमान का आरोप लगाया. (Photo Credit: ETV Bharat)

जनहित की लड़ाई जारी रखेगी कांग्रेस: जिला कांग्रेस कमेटी प्रतापगढ़ के अध्यक्ष नीरज त्रिपाठी व कौशाम्बी जिला अध्यक्ष गौरव पाण्डेय ने कहा कि प्रियंका गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर हुई इंदिरा कप प्रतियोगिता सामाजिक एकता और युवाओं को जोड़ने का माध्यम बनी है. कांग्रेस पार्टी जनता के सवालों को पूरी मजबूती से उठाती रहेगी और जनहित की लड़ाई लगातार जारी रहेगी. समापन कार्यक्रम पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, खिलाड़ी, आयोजक समिति के सदस्य और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे.

मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा- देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं: गोंडा से सांसद और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने गुरुवार को प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए विवाद पर बयान दिया. उन्होंने कहा कि देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह कोई बड़ा धार्मिक पद ही क्यों न हो. कानून-व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने शंकराचार्य के वाहन को रोका था. उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों की जिम्मेदारी समाज में सही संदेश देने की भी होती है. प्रशासन का कदम किसी भी अप्रिय घटना या श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया था. गोंडा में 'दिशा' की बैठक में उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को भ्रष्टाचार और लापरवाही के लिए फटकार लगाई.

मोदी-योगी सरकार को 'सनातन विरोधी' दिखाने की कोशिश: गुरुवार को आगरा में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी. देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन धर्म को जोड़ने वाला हर प्रयास स्वागत योग्य है. इसे विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए. कुछ राजनीतिक दल मोदी-योगी सरकार को "सनातन विरोधी" दिखाने के लिए ऐसे विवादों या षड्यंत्रों का सहारा ले रहे हैं. यह एक 'खतरनाक प्रवृत्ति' है जो देश को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश हो सकती है. उन्होंने प्रशासन और संतों के बीच समन्वय पर जोर दिया.आपसी मतभेद भुलाकर प्यार से प्रत्येक सनातनी को बैठकर उसे सुलझाना चाहिए. उलझाना नहीं चाहिए.

यह भी पढ़ें- गोरखपुर में 'बर्थडे गर्ल' की खौफनाक साजिश, रील के खेल में दरोगा को भी फंसाया, जानिए अंशिका की पूरी कहानी