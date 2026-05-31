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गांव में शुरू करना चाहते हैं कारोबार, सरकार देगी 10 लाख तक ऋण, ऐसे करें आवेदन

वाराणसी : गांव में अपना रोजगार करने वालों के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई शुरुआत की है, जिसके तहत गांव में ही अपना कारोबार किया जा सकता है. शिक्षित ग्रामीण युवाओं को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की शुरुआत हुई है, जिसके तहत इच्छुक उद्यमियों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा.

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी यूपी सिंह ने बताया, वाराणसी के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 11 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत 55 लाख रुपये का वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है. इस योजना के माध्यम से लगभग 220 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में वर्ष 2017-18 से अब तक कुल 83 इकाई को 439.95 लाख का ऋण वितरण किया जा चुका है.

4 फीसदी ही देना होगा ब्याज : उन्होंने बताया, योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को नियमानुसार पूंजीगत ऋण पर मात्र 4 प्रतिशत ब्याज ही वहन करना होगा, जबकि शेष ब्याज की भरपाई शासन द्वारा ब्याज के रूप में की जाएगी. वहीं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को जिला योजना के अंतर्गत पूंजीगत ऋण पर समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में तथा सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को 4 प्रतिशत अधिकतम 10 प्रतिशत ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है.