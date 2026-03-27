योगी सरकार की पहल, यूपी के 5446 गो-आश्रय स्थलों में लगाए 7592 सीसीटीवी कैमरे
अब इन आश्रय स्थलों की 24×7 निगरानी संभव हो गई है, सीसीटीवी कैमरों से पशुओं के खानपान समेत कई तरह की निगरानी रखी जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 10:06 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित 5446 गो-आश्रय स्थलों को सीसीटीवी निगरानी से जोड़ दिया गया है, जहां अब तक कुल 7592 कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं. अब इन आश्रय स्थलों की 24×7 निगरानी संभव हो गई है. सीसीटीवी कैमरों के जरिए पशुओं के खान-पान, स्वास्थ्य, साफ-सफाई और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार की लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है. यह व्यवस्था प्रशासनिक जवाबदेही को भी मजबूत कर रही है. हर गो आश्रय स्थल में पांच सीसीटीवी कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है.
समय पर चारा, स्वच्छ पानी और चिकित्सा उपलब्ध कराना लक्ष्य
उत्तर प्रदेश के इन गो-आश्रय स्थलों में बड़ी संख्या में निराश्रित गोवंश संरक्षित हैं, जिनकी देखभाल सरकार की प्राथमिकता में है. सीसीटीवी निगरानी के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पशुओं को समय पर चारा, स्वच्छ पानी और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.
नियमित मॉनिटरिंग होगी सुनिश्चित
सरकार ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि सीसीटीवी कैमरों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए और किसी भी खराबी की स्थिति में तत्काल सुधार कराया जाए. अधिकारियों को समय-समय पर स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं.
क्या बोले अफसर: पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम के अनुसार यह डिजिटल निगरानी प्रणाली प्रशासनिक पारदर्शिता के साथ-साथ आम जनता के विश्वास को भी सुदृढ़ कर रही है. किसी भी आपात स्थिति में त्वरित निर्णय लेने में यह तकनीक बेहद कारगर साबित हो रही है. वर्तमान में 56 जनपदों में कमांड एवं कंट्रोल रूम सक्रिय हैं, जहां से इन कैमरों की मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि शेष 19 जनपदों में सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड के माध्यम से जल्द ही कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे. इससे पूरे प्रदेश में एकीकृत और सुदृढ़ निगरानी तंत्र विकसित होगा.
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