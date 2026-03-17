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यूपी में LPG Cylinder की कालाबाजारी पर योगी सरकार का बड़ा Action, 4,816 ताबड़तोड़ छापे; 10 गिरफ्तारी

लखनऊ/हमीरपुर: प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर योगी सरकार ने कड़े कदम उठा रही हैं. सीएम योगी के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में प्रवर्तन एजेंसियां सक्रिय हैं. कालाबाजारी व अवैध बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत 12 मार्च से अब तक प्रदेशभर में 4,816 छापेमारी की गई है. इस दौरान एलपीजी वितरकों के खिलाफ 10 एफआईआर दर्ज की गईं है जबकि गैस की कालाबाजारी में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध 60 एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई. मौके से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 67 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई है.







स्टॉक की नियमित समीक्षा: योगी सरकार द्वारा 4,108 एलपीजी वितरकों के यहां उपभोक्ताओं को बुकिंग के अनुरूप गैस सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए निगरानी की जा रही है. स्टॉक की नियमित समीक्षा की जा रही है. आवश्यकतानुसार रिफिल की उपलब्धता पर नजर रखी जा रही है. यही नहीं, केंद्र सरकार द्वारा वाणिज्यिक सिलेंडरों की कुल खपत के 20 प्रतिशत आवंटन की अनुमति दिए जाने के बाद इसके क्रियान्वयन पर भी सतर्कता बरती जा रही है.







स्थानीय अधिकारी फील्ड में सक्रिय: खाद्य आयुक्त कार्यालय में पेट्रोलियम पदार्थों के वितरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम स्थापित की गई है. जहां खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. इसके अलावा होम कंट्रोल में भी अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है. जिलों में भी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं जो लगातार निगरानी कर रहे हैं. साथ ही, जिला पूर्ति अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी फील्ड में लगातार भ्रमण कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उपभोक्ताओं तक एलपीजी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं.



हमीरपुर की गैस एजेंसी में 423 सिलेंडर कम निकले, रिपोर्ट दर्ज



हमीरपुर में जिला पूर्ति विभाग की टीम ने सुमेरपुर ब्लॉक के विभिन्न स्थानों पर आकस्मिक छापेमारी कर गैस सिलेंडरों की जांच की. रिकार्ड मिलान में 423 सिलेंडर कम निकले. मामले में चार लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. इसके अलावा जांच के दौरान अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर कुल 18 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए. जिला पूर्ति अधिकारी ब्रजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि जनपद में घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है.



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