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योगी सरकार ने शिक्षा सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए है; उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय

सपा सरकार में टैक्स का पैसा सैफई में ठुमका लगाने और बड़े बड़े आयोजनों में खर्च होता था

उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय
उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 8:51 PM IST

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कानपुर: उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने विपक्ष पर बुधवार को तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पहले जनता के टैक्स का पैसा सैफई में ठुमका लगाने और बड़े बड़े आयोजनों में खर्च होता था, जबकि अब वही धन जनहित के कार्यों में लगाया जा रहा है.

शिक्षा मंत्री प्राचार्य परिषद की डीबीएस कालेज में “शिक्षकों के स्वास्थ्य सुरक्षा की नई पहल कैशलेस चिकित्सा” विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी समारोह में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि बीते नौ सालों में हमारे सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए है.


डबल इंजन की सरकार विकसित भारत के सपने को सरकार करने में लगी हुई है. इसके लिए जो भी परिवर्तन और सुधार हाेना चाहिए उस पर काम कर रही है. विधानसभा में 2047 के विकसित भारत पर बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान, अखिलेश यादव ने कहा था कि आपकी सरकार 2047 तक, इतने लंबे टारगेट लेकर चलती है, तब मैनें उनको जवाब दिया था. राष्ट्रनेता पीढ़ियों की सोचता है और आप केवल परिवार के बारे में सोचते हैं. हम आने वाले पीढ़ियों के लिए कैसा भारत हो उसके लिए काम कर रहे है.


उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा हमारी सरकार ने शिक्षकों के दर्द को समझा और उनके इलाज के लिए यह योजना शुरू की है, इसे उच्च शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 1.25 लाख से अधिक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और शिक्षकों-कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

इसके बाद, शहर के सरसैयाघाट स्थित नवीन सभागार में प्रशासनिक अफसरों संग कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की, उन्होंने प्रशासनिक अफसरों से कहा, शहर की कानून व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए. अपराध का ग्राफ नीचे जाना चाहिए. आमजन की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है. शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रहे, इसके लिए अफसर खुद फील्ड में मुस्तैद रहें.

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