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योगी सरकार ने शिक्षा सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए है; उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय

कानपुर: उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने विपक्ष पर बुधवार को तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पहले जनता के टैक्स का पैसा सैफई में ठुमका लगाने और बड़े बड़े आयोजनों में खर्च होता था, जबकि अब वही धन जनहित के कार्यों में लगाया जा रहा है.

शिक्षा मंत्री प्राचार्य परिषद की डीबीएस कालेज में “शिक्षकों के स्वास्थ्य सुरक्षा की नई पहल कैशलेस चिकित्सा” विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी समारोह में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि बीते नौ सालों में हमारे सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए है.



डबल इंजन की सरकार विकसित भारत के सपने को सरकार करने में लगी हुई है. इसके लिए जो भी परिवर्तन और सुधार हाेना चाहिए उस पर काम कर रही है. विधानसभा में 2047 के विकसित भारत पर बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान, अखिलेश यादव ने कहा था कि आपकी सरकार 2047 तक, इतने लंबे टारगेट लेकर चलती है, तब मैनें उनको जवाब दिया था. राष्ट्रनेता पीढ़ियों की सोचता है और आप केवल परिवार के बारे में सोचते हैं. हम आने वाले पीढ़ियों के लिए कैसा भारत हो उसके लिए काम कर रहे है.