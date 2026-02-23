ETV Bharat / state

यूपी सरकार का ऐलान, देसी नस्ल की गाय खरीदने पर मिलेंगे 40 हजार रुपये, मंत्री धर्म पाल बोले- अब गाय देखते ही कसाई भाग जाता है

मंत्री ने गोशालाओं पुरस्कार प्रदान किए. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्म पाल सिंह ने पशुपालकों के लिए सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित गोधन समागम कार्यक्रम में बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में देसी नस्ल की एक गाय खरीदने पर सरकार की तरफ से 40000 और दो गाय खरीदने पर 80000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इससे यूपी में दूध का उत्पादन बढ़ेगा और पशुपालक भी आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे. गोधन समागम-2026 में लगभग 1000 किसान और प्रदेश के सभी जनपदों में मुख्य विकास अधिकारी सभागार में वेब कॉस्टिंग के माध्यम से लाखों किसान व आम लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़े. पशुधन दुग्ध विकास एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री धर्मपाल सिंह ने नन्द बाबा और गोकुल पुरस्कार विजेताओं के साथ-साथ प्रदेश की उत्कृष्ट निराश्रित गो आश्रय स्थलों व गोशालाओं को भी प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार प्रदान किए. गाय खरीदने के लिए मिल रही छूट : कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में साल 2004 तक जहां 230 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता थी, अब बढ़कर 450 ग्राम प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता हो गई है. लगातार उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है. प्रदेश सरकार लगातार पशुपालकों की मदद कर रही है. गाय खरीदने के लिए सरकार उन्हें अलग-अलग योजनाओं में छूट दे रही है. पहले चारे के लिए 30 रुपये मिलते थे : अब उत्तर प्रदेश में ही देसी नस्ल की गाय खरीदने के लिए 40000 प्रति गाय दो गायों तक के लिए दिया जाएगा, जिससे और भी ज्यादा पशुपालक गाय पालने के लिए आगे आएंगे. उन्होंने कहा कि पहले जहां समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ 30 रुपये प्रति गाय चारे के नाम पर मिलते थे, लेकिन अब हमारी सरकार ने 50 रुपये प्रति गाय कर दिया है.