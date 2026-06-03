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योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज; वाहन मालिकों को टैक्स से राहत, सरकारी वकीलों का मानदेय बढ़ेगा

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक में जनता को राहत देने वाले कई अहम फैसले लिए जाएंगे. इस बैठक में कुल 16 प्रस्ताव पास किए जाएंगे. इनका सीधा असर आम लोगों और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा.

बुधवार को लोक भवन में दोपहर 3 बजे आयोजित की जाने वाली इस बैठक में पूरा मंत्रिपरिषद भाग लेगा और महत्वपूर्ण फैसले होंगे. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ. एसपी गोयल की ओर से यह एजेंडा सभी सदस्यों को जारी किया गया है.

इसके मुताबिक, सबसे बड़ी राहत वाहन मालिकों के लिए है. सालों से टैक्स जमा न करने की वजह से जिन गाड़ियों पर भारी जुर्माना लग गया था, अब उन्हें सिर्फ मूल टैक्स चुकाना होगा. सरकार ने बकाया टैक्स पर लगे 100% जुर्माने को पूरी तरह माफ किया जाएगा.

परिवहन विभाग का कहना है कि इससे हजारों बकायेदार वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा और विभाग की पुरानी फाइलें भी निपट जाएंगी. यह योजना सीमित समय के लिए लागू होगी, ताकि लोग इसका फायदा उठाकर अपनी गाड़ी को टैक्स के झंझट से मुक्त करवा सकें.