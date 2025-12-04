ETV Bharat / state

योगी सरकार ने पीसीएस अफसरों को दिया बड़ा तोहफा, अब एक ही स्मार्ट कार्ड से मिलेगा सभी सरकारी भवनों में प्रवेश

योगी सरकार ने पीसीएस अफसरों को दिया बड़ा तोहफा. ( Photo Credit; CM Media cell )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के पीसीएस (प्रांतीय सिविल सेवा) अधिकारियों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है. अब सभी पीसीएस अधिकारियों के लिए नौकरी शुरू होने से लेकर रिटायरमेंट तक एक ही स्मार्ट कार्ड बनेगा, जिससे वे प्रदेश के सभी सरकारी भवनों और सचिवालय में बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर सकेंगे. पहले का नियम था कि सचिवालय प्रवेश कार्ड सिर्फ सीनियर पीसीएस अधिकारियों को ही जारी किया जाता था. जूनियर पीसीएस अधिकारियों को अलग-अलग विभागों और भवनों के लिए अलग-अलग पास बनवाने पड़ते थे, जिससे काफी परेशानी होती थी. बार-बार आवेदन करना, फोटो चेंज कराना और नया कार्ड बनवाना पड़ता था. अब इस झंझट से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा. सचिवालय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव गौरव कुमार ने बताया कि सचिवालय प्रशासन विभाग ने पुराने नियमों में संशोधन कर नया आदेश जारी किया है. इसके तहत अब सभी पीसीएस अधिकारियों (चाहे वे किसी भी कैडर में हों या किसी भी विभाग में तैनात हों) का एक ही स्थायी स्मार्ट कार्ड बनेगा. यह कार्ड पूरी सेवा अवधि तक वैध रहेगा.