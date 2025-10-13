ETV Bharat / state

यूपी के गोरखपुर में लगा रोजगार महाकुंभ; यूएई-ओमान में 10 हजार से ज्यादा भर्तियां, सैलरी 1 लाख तक, जानिए कैसे करें आवेदन

लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/गोरखपुर : यूपी के गोरखपुर में आज से दो दिवसीय रोजगार महाकुंभ लगने जा रहा है. इस मेले में प्रदेश के 10000 से ज्यादा युवाओं को यूएई और ओमान में नौकरी देने की योगी सरकार की योजना है. रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होंगे. नौकरी लगने पर पद के अनुरूप सैलरी मिलेगी, जो 25 हजार से 1 लाख रुपये तक हो सकती है. बता दें कि इससे पहले लखनऊ में इसी साल अगस्त में रोजगार महाकुंभ लगा था, इसमें इजरायल में नौकरी का मौका युवाओं को मिला था. यह रोजगार महाकुंभ का दूसरा चरण है. सेवायोजन विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है. आइए जानते हैं, किन पदों के लिए होगी भर्ती, कितनी मिलेगी सैलरी और कैसे करना है आवेदन....

46 कंपनियों में युवाओं को मिली नौकरी : गोरखपुर में लगे मेले में श्रम एवं सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ओमान सहित विदेश की 46 नामी कंपनियों में हुनरमंद बेरोजगारों को नौकरी का अवसर मिला. रोजगार मेले में खास बात यह रही कि इसके जरिए बिना किसी बिचौलिए के सरकारी व्यवस्था की निगरानी में सीधे साक्षात्कार के जरिए युवाओं को नौकरी मिली. करीब 10655 पदों पर होने वाली नियुक्ति में 24 हजार से लेकर एक लाख 20 हजार रुपये प्रति माह वेतन वाली नौकरी मिली.

सीडीओ और भाजपा विधायक ने किया शुभारंभ : रोजगार मेले का उद्घाटन गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी और भाजपा विधायक विपिन सिंह ने किया. पहले दिन 4000 से अधिक युवाओं का पंजीकरण रोजगार के लिए किया गया. इस रोजगार मेले में गोरखपुर ही नहीं मेरठ, अंबेडकर नगर, बस्ती, बलरामपुर, अयोध्या, यहां तक बिहार के सीवन और छपरा से भी आवेदक पहुंचे थे. इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि चयनित युवाओं का डेटा विभाग से लेकर विदेश मंत्रालय और दूतावास में भी मौजूद रहेगा. किसी भी समस्या पर इनकी निगरानी की जा सकेगी. वहीं महराजगंज से आया युवा रोजगार पाकर खुश हुआ. उसे यूएई जाने का मौका मिला है.

इन पदों के लिए इतना है वेतन : गोरखपुर के श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अधिकारी विनीत वर्मा ने बताया कि इस मेले के जरिए कंस्ट्रक्शन वर्कर, सुपरवाइजर रिंगिंग ( एक लाख बीस हजार), मोबाइल पंप ऑपरेटर (90 हजार) ट्रांजिट मिक्सर ड्राइवर (75 हजार), फोरमैन सिविल(66 हजार), हैवी ट्रक ड्राइवर(58 हजार), बस चालक (53 हजार), शटरिंग कारपेंटर (28 हजार) और कंस्ट्रक्शन हेल्पर (24 हजार) जैसे पद शामिल हैं. उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले को लेकर पहले से आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला जा चुका था. पंजीकरण अच्छी संख्या में हुई है.

इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगा. एक क्यूआर कोड के जरिए भी लोग आवेदन कर सकते थे. सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट आवेदक को साथ लाना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि ड्राइवर की वैकेंसी में फ्रेशर को कंपनी मौका नहीं दे रही है. ऐसे में जिनके पास यूएई का लाइसेंस हो वहीं आवेदन करें.

विधायक विपिन सिंह ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार रोजगार की दिशा में लगातार काम कर रही है. विदेश में भी नौकरी के इच्छुक लोगों के लिए इतना बड़ा प्लेटफार्म उपलब्ध कराकर सरकार ने अपनी मंशा साबित की है. बेरोजगारी दूर हो. देश के भीतर या देश के बाहर जहां कोई नौकरी करना चाहता है. उसके लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में सरकार जुटी है.

यूपी में रोजगार महाकुंभ (Photo Credit; ETV Bharat)

इससे पहले लखनऊ में 6004 को मिली थी नौकरी: बता दें कि इससे पहले रोजगार महाकुंभ 25 से 28 अगस्त तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगा था. तब प्रदेश के 6004 युवाओं को सीएम योगी की सरकार ने विदेश में नौकरी का मौका दिया था. अब करीब दो माह बाद गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय में दूसरे चरण का मेला लगेगा. योगी सरकार की मंशा के अनुरूप श्रम एवं सेवायोजन विभाग भी सक्रिय हो गया है. मेरठ के क्षेत्रीय सेवायोजन विभाग के सहायक निदेशक शशि भूषण उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश के सभी मंडलों में इस तरह का प्रयास हो रहा है. जहां सैकड़ों कम्पनियां एक ही प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा युवाओं का इंटरव्यू लें और रोजगार के ज्यादा अवसर मिल सकें.

14 से 15 अक्टबूर तक रोजगार महाकुंभ: बताया कि, प्रदेश में सरकार दूसरी बार रोजगार महाकुम्भ का आयोजन होने जा रह है, जो गोरखपुर में 14 और 15 अक्टूबर तक चलेगा. यहां युवाओं को 25, 000 से लेकर सवा लाख तक की नौकरियां अलग-अलग अलग श्रेणी में उपलब्ध हैं. 10655 पदों पर कुल भर्तियां होंगी.

इन पदों पर होगी भर्ती: रोजगार महाकुंभ में कंपनियों की ओर से सुपरवाइजर राइसिंग, कैंप वॉस, मोबाइल पंप ऑपरेटर, स्टील फिक्सर, कंस्ट्रक्शन हेल्पर, शटरिंग कारपेंटर, ड्राईवर, फोरमैन, सिविल बस चालक जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी. वहीं, चयन में आईटीआई, इंजीनियरिंग, मेडिकल में कुशल अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा. इसके अलावा हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, आईटीआई, पॉलोटेक्निक, बीटेक, एमटेक, नर्सिंग, पैरा मैडिकल, एमबीबीएस समेत अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त योग्यताधारी अभ्यर्थियों के लिए भी अवसर उपलब्ध मिलने जा रहे हैं.