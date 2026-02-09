ETV Bharat / state

फेल हो गया शहर में NCC मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने का सरकार का प्लान, जाने वजह

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ने अर्बन ट्रांसपोर्ट को और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लखनऊ, कानपुर नगर और उसके समीपवर्ती महत्वपूर्ण कस्बों में ई-बसों को नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (एनसीसी) मॉडल पर संचालित करने का निर्णय लिया था. इस योजना के अंतर्गत लखनऊ और कानपुर नगर समेत आस-पास के कस्बों में 10-10 रूट्स पर नौ मीटर लंबी एसी ई-बसें चलाने के लिए टेंडर भी निकाले गए.

नगरीय परिवहन निदेशालय ने निरस्त किया टेंडर: प्रत्येक रूट पर कम से कम 10 बसें अनिवार्य की गईं, लेकिन इस योजना में लोगों ने कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई. आलम ये हुआ कि नगरीय परिवहन निदेशालय को ये निविदा ही निरस्त करनी पड़ गई. सरकार की यह योजना धरातल पर उतरने से पहले ही दम तोड़ गई. लखनऊ और कानपुर में कहीं भी एनसीसी मॉडल पर बसों का संचालन ही नहीं शुरू हो पाया.

एसी ई-बसें चलाने का प्लान: उत्तर प्रदेश के 15 नगर निगमों में 743 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं, जिनमें से 700 बसें ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल पर हैं. नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट योजना के अंतर्गत लखनऊ और कानपुर नगर समेत आस-पास के लिए कस्बों में 10-10 रूटों पर नौ मीटर लंबी एसी ई-बसें चलाने की योजना तैयार की गई थी. शर्तों में प्रत्येक रूट पर कम से कम 10 बसें अनिवार्य की गईं. कॉन्ट्रैक्ट की अवधि वाणिज्यिक संचालन तिथि से 12 वर्ष की अनुमन्य की गई.

बसें खरीदने में 9.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे: इस समय ये योजना तैयार की गई तो अनुमान लगाया गया कि प्रत्येक रूट पर करीब 10.30 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें से 9.50 करोड़ रुपये बसों की खरीद पर और 0.80 करोड़ रुपए चार्जिंग उपकरणों व अन्य आवश्यक साधनों पर खर्च होंगे. इस प्लान के तहत बसों की डिजाइन, वित्तपोषण, खरीद, निर्माण, आपूर्ति और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी प्राइवेट ऑपरेटर्स को सौंपा जाना शामिल था.

टेंडर रद्द करना पड़ा: उन्हें 90 दिनों के भीतर प्रोटोटाइप ई-बस उपलब्ध कराने की बात कही गई थी और एक वर्ष के अंदर बस संचालन शुरू करने का जिक्र किया गया था, लेकिन यह सब तो तब होता जब कोई कंपनी या प्राइवेट बस ऑपरेटर इस टेंडर में सहभागिता करता. किसी भी ऑपरेटर को सरकार की ये स्कीम रास ही नहीं आई. नगरीय परिवहन निदेशालय की तरफ से निकाली गई निविदा में बस ऑपरेटर के न आने से टेंडर रद्द करना पड़ गया.

लखनऊ में 1000 बसों की ज़रूरत: अब प्राइवेट ऑपरेटरों के सहारे बस संचालित कराकर यात्रियों को नगरों में बेहतर परिवहन सुविधा देने की सरकार की मंशा पर पानी फिर गया है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यात्रियों की संख्या के लिहाज से कम से कम 1000 बसों का बेड़ा होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बस बेड़े में हैं सिर्फ 115 बसें.