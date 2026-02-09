फेल हो गया शहर में NCC मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने का सरकार का प्लान, जाने वजह
नगरीय परिवहन निदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर जयदीप वर्मा ने कहा NCC मॉडल को लागू नहीं किया जा सकता है. नई सिटी बसें खरीदी जाएंगी.
Published : February 9, 2026 at 4:07 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ने अर्बन ट्रांसपोर्ट को और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लखनऊ, कानपुर नगर और उसके समीपवर्ती महत्वपूर्ण कस्बों में ई-बसों को नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (एनसीसी) मॉडल पर संचालित करने का निर्णय लिया था. इस योजना के अंतर्गत लखनऊ और कानपुर नगर समेत आस-पास के कस्बों में 10-10 रूट्स पर नौ मीटर लंबी एसी ई-बसें चलाने के लिए टेंडर भी निकाले गए.
नगरीय परिवहन निदेशालय ने निरस्त किया टेंडर: प्रत्येक रूट पर कम से कम 10 बसें अनिवार्य की गईं, लेकिन इस योजना में लोगों ने कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई. आलम ये हुआ कि नगरीय परिवहन निदेशालय को ये निविदा ही निरस्त करनी पड़ गई. सरकार की यह योजना धरातल पर उतरने से पहले ही दम तोड़ गई. लखनऊ और कानपुर में कहीं भी एनसीसी मॉडल पर बसों का संचालन ही नहीं शुरू हो पाया.
एसी ई-बसें चलाने का प्लान: उत्तर प्रदेश के 15 नगर निगमों में 743 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं, जिनमें से 700 बसें ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल पर हैं. नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट योजना के अंतर्गत लखनऊ और कानपुर नगर समेत आस-पास के लिए कस्बों में 10-10 रूटों पर नौ मीटर लंबी एसी ई-बसें चलाने की योजना तैयार की गई थी. शर्तों में प्रत्येक रूट पर कम से कम 10 बसें अनिवार्य की गईं. कॉन्ट्रैक्ट की अवधि वाणिज्यिक संचालन तिथि से 12 वर्ष की अनुमन्य की गई.
बसें खरीदने में 9.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे: इस समय ये योजना तैयार की गई तो अनुमान लगाया गया कि प्रत्येक रूट पर करीब 10.30 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें से 9.50 करोड़ रुपये बसों की खरीद पर और 0.80 करोड़ रुपए चार्जिंग उपकरणों व अन्य आवश्यक साधनों पर खर्च होंगे. इस प्लान के तहत बसों की डिजाइन, वित्तपोषण, खरीद, निर्माण, आपूर्ति और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी प्राइवेट ऑपरेटर्स को सौंपा जाना शामिल था.
टेंडर रद्द करना पड़ा: उन्हें 90 दिनों के भीतर प्रोटोटाइप ई-बस उपलब्ध कराने की बात कही गई थी और एक वर्ष के अंदर बस संचालन शुरू करने का जिक्र किया गया था, लेकिन यह सब तो तब होता जब कोई कंपनी या प्राइवेट बस ऑपरेटर इस टेंडर में सहभागिता करता. किसी भी ऑपरेटर को सरकार की ये स्कीम रास ही नहीं आई. नगरीय परिवहन निदेशालय की तरफ से निकाली गई निविदा में बस ऑपरेटर के न आने से टेंडर रद्द करना पड़ गया.
लखनऊ में 1000 बसों की ज़रूरत: अब प्राइवेट ऑपरेटरों के सहारे बस संचालित कराकर यात्रियों को नगरों में बेहतर परिवहन सुविधा देने की सरकार की मंशा पर पानी फिर गया है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यात्रियों की संख्या के लिहाज से कम से कम 1000 बसों का बेड़ा होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बस बेड़े में हैं सिर्फ 115 बसें.
नए रूट तैयार कर यात्रियों को सुविधा मिलेगी: यानी यात्रियों की तुलना में बसें इतनी कम हैं कि लोगों को शहर में चलने के लिए सार्वजनिक साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं. उन्हें मजबूरन अपने वाहन से ही चलना पड़ रहा है. सिटी ट्रांसपोर्ट के अधिकारी बताते हैं कि शहर की जनसंख्या और रूटों के हिसाब से कम से कम 1000 बसें होनी चाहिए. वर्तमान में सिर्फ 115 हैं जो सात रूटों पर ही संचालित हो रही हैं. अ
650 बसें खरीदने का प्रस्ताव: अगर नई बसें आ जाएं तो 15 से 20 नए रूट तैयार कर यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है. लखनऊ और कानपुर में 200 इलेक्ट्रिक बसों को नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मोड पर संचालित करने तथा अन्य नगरों में 650 बसों की प्रत्यक्ष खरीद का प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत किया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसके लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी शीघ्र तैयार किया जाए.
क्या है नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल:
- ये बसें निजी ऑपरेटर खरीदते और चलाते हैं. मिनी बस में 28 यात्रियों के बैठने की क्षमता होती है.
- लगभग 200 ई-बसों के लिए कुल 10.30 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च है, जिसमें बसों के लिए 9.50 करोड़ रुपए और चार्जर/उपकरण के लिए 80 लाख रुपये शामिल थे.
- सरकार पार्किंग और चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था करती. संचालक को 90 दिनों के अंदर प्रोटोटाइप और एक साल के भीतर संचालन शुरू करना था.
- प्रति मार्ग एक निजी संचालक होगा और वर्तमान ग्रास कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) के अलावा यह एक प्रमुख सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल है.
नई सिटी बसें खरीदने की तैयारी: नगरीय परिवहन निदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर जयदीप वर्मा का कहना है कि नेट कास्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल निल रिस्पांस आने की वजह से ऑटोमेटिक निरस्त हो गया है. अब इस मॉडल को लागू नहीं किया जा सकता है. नई सिटी बसों की खरीद को लेकर तैयारी चल रही है. विभिन्न शहरों में इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे यात्रियों को यात्रा में राहत मिले.
