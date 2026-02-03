ETV Bharat / state

योगी सरकार के फैसले से अन्नदाता के खिले चेहरे; तकनीक, बीज, बाजार, सब्सिडी से UP के किसानों की बढ़ेगी आय

UP-AGREES प्रोजेक्ट के तहत यूपी के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र, नई तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे. ( Etv Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में UP-AGREES प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर प्रदेश की कृषि को नई दिशा देने का ऐलान किया. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र, नई तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे न केवल पैदावार बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आमदनी में भी स्थायी इजाफा होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है और आने वाले वर्षों में इन प्रयासों को और तेज किया जाएगा. योगी सरकार के नए एलान से किसानों को काफी राहत मिलेगी. (Etv Bharat) ग्रामीण विकास को मिलेगी नई रफ्तार खेत में लगी गोभी की फसल. (ETV Bharat) UP AGREES प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे और गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं अब केवल उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मूल्य संवर्धन और रोजगार सृजन पर भी फोकस किया जा रहा है. किसानों को सरकार ने तकनीक आधारित व्यवस्थाएं विकसित की हैं. योगी सरकार के प्रयासों से कृषि विकास दर वर्ष 2016-17 में 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 17.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है. राज्य सालाना करीब 400 लाख टन फल और सब्जियों का उत्पादन कर देश में पहले स्थान पर है.

मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार खेती संभव हो पा रही है. टमाटर की फसल से टमाटर तोड़ते किसान. (ETV Bharat) MSP और गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी से राहत किसानों के लिए सबसे बड़ा बदलाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की नियमित समीक्षा है. इस बार साधारण धान का MSP 2,369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का 2,389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष से 69 रुपये अधिक है. वहीं, अगेती गन्ना प्रजाति का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का 390 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। इससे धान और गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिला है. कृषि योजनाओं से तकनीक तक आसान पहुंच प्रदेश में किसानों के लिए UP-AGREES प्रोजेक्ट, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसी योजनाएं लागू हैं. इस साल 25 लाख नए किसानों को KCC देने का लक्ष्य तय किया गया है. इसके साथ ही 50 प्रतिशत सब्सिडी योजना के तहत ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रोन और फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण आधी कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.