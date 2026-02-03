ETV Bharat / state

योगी सरकार के फैसले से अन्नदाता के खिले चेहरे; तकनीक, बीज, बाजार, सब्सिडी से UP के किसानों की बढ़ेगी आय

योगी सरकार के UP-AGREES प्रोजेक्ट के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र, नई तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे.

YOGI GOVERNMENT ON FARMERS
UP-AGREES प्रोजेक्ट के तहत यूपी के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र, नई तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 10:20 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में UP-AGREES प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर प्रदेश की कृषि को नई दिशा देने का ऐलान किया.

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र, नई तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे न केवल पैदावार बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आमदनी में भी स्थायी इजाफा होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है और आने वाले वर्षों में इन प्रयासों को और तेज किया जाएगा.

योगी सरकार के नए एलान से किसानों को काफी राहत मिलेगी. (Etv Bharat)

ग्रामीण विकास को मिलेगी नई रफ्तार

YOGI GOVERNMENT ON FARMERS
खेत में लगी गोभी की फसल. (ETV Bharat)

UP AGREES प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे और गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं अब केवल उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मूल्य संवर्धन और रोजगार सृजन पर भी फोकस किया जा रहा है.

किसानों को सरकार ने तकनीक आधारित व्यवस्थाएं विकसित की हैं. योगी सरकार के प्रयासों से कृषि विकास दर वर्ष 2016-17 में 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 17.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है. राज्य सालाना करीब 400 लाख टन फल और सब्जियों का उत्पादन कर देश में पहले स्थान पर है.
मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार खेती संभव हो पा रही है.

YOGI GOVERNMENT ON FARMERS
टमाटर की फसल से टमाटर तोड़ते किसान. (ETV Bharat)

MSP और गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी से राहत

किसानों के लिए सबसे बड़ा बदलाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की नियमित समीक्षा है. इस बार साधारण धान का MSP 2,369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का 2,389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष से 69 रुपये अधिक है. वहीं, अगेती गन्ना प्रजाति का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का 390 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। इससे धान और गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिला है.

कृषि योजनाओं से तकनीक तक आसान पहुंच

प्रदेश में किसानों के लिए UP-AGREES प्रोजेक्ट, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसी योजनाएं लागू हैं. इस साल 25 लाख नए किसानों को KCC देने का लक्ष्य तय किया गया है. इसके साथ ही 50 प्रतिशत सब्सिडी योजना के तहत ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रोन और फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण आधी कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

बाजार और मौसम की रोजाना जानकारी

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को मंडी भाव और मौसम की जानकारी प्रतिदिन निःशुल्क उपलब्ध करा रही है. अब तक 1.45 करोड़ से अधिक फार्मर कार्ड आईडी जारी की जा चुकी हैं. महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सीडलिंग उत्पादन से करीब 60 हजार महिलाओं को रोजगार मिला है. लखनऊ में 251 करोड़ रुपये की लागत से भारतरत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना की जा रही है.

YOGI GOVERNMENT ON FARMERS
खेतों में काम करते मजदूर-किसान. (ETV Bharat)

खरीद केंद्रों से बदली तस्वीर

प्रदेश में 4000 से अधिक सक्रिय खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 35–40 प्रतिशत ऐसे ब्लॉकों में हैं जहां पहले कोई स्थायी खरीद व्यवस्था नहीं थी. इससे किसानों का परिवहन खर्च घटा, फसल की त्वरित बिक्री हुई और बाजार के उतार-चढ़ाव का जोखिम कम हुआ.

सिंचाई और बागवानी पर भारी सब्सिडी

ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर सीमांत और लघु किसानों को 70–80 प्रतिशत, जबकि अन्य किसानों को 60-70 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है. कई मामलों में यह सब्सिडी 80- 90 प्रतिशत तक पहुंच रही है, जिससे किसान कम लागत में अधिक उत्पादन कर पा रहे हैं.

उद्यान विभाग के निदेशक भानु प्रकाश के अनुसार, मसाला और सब्जी उत्पादन पर 40- 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है. इस साल यह सुविधा प्रदेश के 75 जिलों में लागू है और अब तक 40 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं.

हाइटेक नर्सरी और पॉलीहाउस से नई उम्मीद

प्रदेश में 90 हाइटेक नर्सरियां ‘नो प्रॉफिट-नो लॉस’ मॉडल पर संचालित हो रही हैं, जहां किसानों को उच्च गुणवत्ता के पौधे मिल रहे हैं. पॉलीहाउस पर सब्सिडी देकर किसानों को सब्जी, फूल और फल की उन्नत खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

YOGI GOVERNMENT ON FARMERS
फील्ड में किसान की लगाई फसल. (ETV Bharat)

“पहले आओ, पहले पाओ” नीति

सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा. आधार, बैंक विवरण और भूमि अभिलेख के आधार पर चयन पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर किया जा रहा है.

खेत से करोड़पति तक की कहानी

पद्मश्री से सम्मानित बाराबंकी के किसान रामशरण वर्मा बताते हैं कि सरकार की सब्सिडी और तकनीकी सहयोग से खेती अब फायदे का सौदा बन चुकी है. चाहे केला हो, सब्जी, मसाला या बागवानी- सरकारी सहयोग से किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं.

कुल मिलाकर, योगी सरकार की ये योजनाएं खेती को परंपरागत दायरे से निकालकर आधुनिक, लाभकारी और रोजगारपरक बना रही हैं. UP-AGREES प्रोजेक्ट प्रदेश के किसानों के लिए “खेती में नए युग” की शुरुआत साबित होता दिख रहा है.

