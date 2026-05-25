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योगी सरकार की 'गो-इकोनॉमी': देशी गायों से यूपी में खड़ा हुआ 10 करोड़ का टर्नओवर, विदेश में मची 'HETHA' प्रोडक्ट्स की धूम

टेक इंजीनियर ने शुरू किया था यह मिशन: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सफल मॉडल से संरक्षित साहीवाल गाय की आरती और गो पूजन कर इसकी सराहना कर चुके हैं. गाजियाबाद के सिकंदरपुर निवासी असीम रावत ने इस पूरे ऐतिहासिक अभियान की शुरुआत की थी. असीम लगभग 14 साल तक लगातार अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनियों में एक नामचीन इंजीनियर रहे, जिसके बाद उन्होंने गो संरक्षण की राह चुनी. आज वह 100 कुशल लोगों की एक स्पेशल टीम के साथ इस मिशन को न सिर्फ जमीनी स्तर पर चला रहे हैं, बल्कि इसे एक मशहूर ग्लोबल ब्रांड भी बना दिया है.

‘हेता’ (HETHA) आर्गेनाइजेशन के जरिए 1000 से ज्यादा देशी गायों पर आधारित एक बेहद मजबूत एथिकल डेयरी सिस्टम खड़ा किया गया है, जिसने देशी नस्लों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़कर आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा लिख दी है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का 'गो संरक्षण से समृद्धि' मॉडल अब जमीन से उठकर ग्लोबल मंच पर अपनी ताकत दिखा रहा है. उत्तर प्रदेश में देशी गायों के सहारे न सिर्फ 10 करोड़ रुपये का सालाना कारोबार खड़ा हुआ है, बल्कि यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया समेत 10 से अधिक देशों में ‘मेड इन यूपी’ गो उत्पादों की धूम मच गई है. यह अनूठा मॉडल सिर्फ गोसेवा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक सशक्त आर्थिक ताकत के रूप में बदल दिया गया है.

साहीवाल और गिर गाय पालने पर मिलेगी 50% सब्सिडी. (Photo Credit: ETV Bharat)

150 से अधिक प्रकार के बनते हैं प्रोडक्ट्स: हेता का यह सफल वर्किंग मॉडल मुख्य रूप से देशी गायों के समग्र और वैज्ञानिक उपयोग पर पूरी तरह आधारित है. यहां गाय के दूध से लेकर पंचगव्य, आयुर्वेदिक उत्पाद, ऑर्गेनिक फूड और वेलनेस प्रोडक्ट्स तक करीब 150 प्रकार के प्रीमियम प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं. इसमें विशेष रूप से तैयार A2 दूध, वैदिक बिलौना घी, ब्राह्मी घृत, शतधौत घृत, हर्बल कुकीज, लड्डू, हर्बल चाय, स्किन-हेयर केयर और औषधीय गोमूत्र अर्क जैसे उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं. इस मॉडल की सबसे खास और मानवीय बात यह है कि यहां वृद्ध गोवंश को भी कभी बोझ नहीं, बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी माना जाता है.

10 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है A2 दूध और बिलौना घी. (Photo Credit: ETV Bharat)

वृद्ध गोवंश को भी मिलता है पूर्ण संरक्षण: उम्रदराज या दूध न देने वाले गोवंश को सड़कों पर आवारा छोड़ा नहीं जाता, बल्कि उन्हें पूरे संरक्षण का अभिन्न हिस्सा बनाया जाता है. हेता के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद आज भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, सिंगापुर, दुबई और अन्य मध्य-पूर्व व एशियाई देशों में निर्यात हो रहे हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश की पहचान बहुत मजबूत हो रही है. पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम के अनुसार योगी सरकार इस सफल मॉडल को ग्रामीण स्तर पर व्यापक बनाने के लिए बड़े स्तर पर नीतिगत और वित्तीय समर्थन भी दे रही है.

1000 देशी गायों से खड़ा किया वैश्विक ब्रांड 'हेता'. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्वदेशी गायों के पालन पर 50% की सब्सिडी: इसके लिए प्रदेश में ‘ऑपरेशन-4’ के तहत स्वदेशी गायों के व्यावसायिक पालन पर पशुपालकों को 50 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है. योगी सरकार के नए डेयरी मास्टर प्लान के तहत दो से लेकर 25 गायों तक का सेटअप लगाने वाले पशु पालकों को लाखों रुपये का सीधा अनुदान मिल रहा है. इस सरकारी योजना में 15 प्रतिशत स्वयं का निवेश, 35 प्रतिशत बैंक ऋण और 50 प्रतिशत सरकारी सब्सिडी का एक बेहद स्पष्ट फार्मूला धरातल पर लागू किया गया है. साहीवाल, गिर, गंगातीरी और थारपारकर जैसी उच्च गुणवत्ता वाली स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और नस्ल विस्तार पर उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष फोकस है.

पीएम मोदी भी कर चुके हैं साहीवाल की आरती, यूपी के 'गो संरक्षण से समृद्धि' मॉडल की वैश्विक मंच पर सराहना. (Photo Credit: ETV Bharat)

करोड़ों की आय कमा रहे हैं यूपी के किसान: वर्तमान में प्रदेश में लागू चार बड़ी सरकारी योजनाएं मिलकर ग्रामीण डेयरी सेक्टर को एक नई और अभूतपूर्व रफ्तार दे रही हैं. इस सरकारी प्रोत्साहन का ही सीधा नतीजा है कि अब उत्तर प्रदेश के किसान देशी गायों के सहारे करोड़ों की सालाना आय बहुत आसानी से अर्जित कर रहे हैं. इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुध्री है, बल्कि राज्य की संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नया उछाल देखने को मिल रहा है. योगी सरकार का यह ‘गो-इकोनॉमी’ मॉडल अब सिर्फ एक कागजी योजना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को वैश्विक डेयरी शक्ति बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित हो रहा है.

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