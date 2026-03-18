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योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे; सीएम ने बताया अभूतपूर्व, 28 मार्च को जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का PM को न्यौता

लखनऊ के लोक भवन में "नवनिर्माण के 9 वर्ष" नामक वार्षिक पुस्तक का विमोचन.

योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे.
योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 1:59 PM IST

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Updated : March 18, 2026 at 2:28 PM IST

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लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लखनऊ के लोक भवन में "नवनिर्माण के 9 वर्ष" नामक वार्षिक पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संबोधन दिया. दोनों नेताओं ने पिछले 9 वर्षों में प्रदेश के विकास, कानून-व्यवस्था, निवेश, कृषि, रोजगार और सांस्कृतिक समरसता पर जोर दिया. साथ ही कहा कि जेवर में देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, जिसका उद्घाटन 28 मार्च को प्रधानमंत्री से कराने का निमंत्रण दिया गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नवनिर्माण के 9 वर्षों के लिए सभी का धन्यवाद और अभिनंदन है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, भाजपा कार्यकर्ताओं के परिश्रम, जनप्रतिनिधियों के सेवा भाव और जनता के सहयोग को परिवर्तन का श्रेय दिया. 2017 से पहले की स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों में पहचान का संकट था, किसान आत्महत्या कर रहे थे, बेटियों और व्यापारियों को सुरक्षा नहीं थी और युवा हताश थे. अब स्थिति बदल गई है.

कानून-व्यवस्था पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि 9 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया है. नवरात्रि और रमजान के दौरान कोई दंगा, तनाव या कर्फ्यू नहीं है, जो अच्छी व्यवस्था का प्रमाण है. सभी त्योहार शालीनता से मनाए जा रहे हैं. पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, अब पारदर्शिता है. PAC को पुनर्जीवित किया गया और 3 महिला बटालियन बनाई गईं. एयर कनेक्टिविटी में प्रगति बताते हुए कहा कि यूपी में 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और जेवर में देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, जिसका उद्घाटन 28 मार्च को प्रधानमंत्री से कराने का निमंत्रण दिया गया है.

विकास के आंकड़े साझा करते हुए कहा कि पहले निवेश नहीं आता था, अब 31,000 से अधिक बड़े उद्योग लगे हैं, 96 लाख MSME यूनिट्स हैं, जिनमें 3.11 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं. नोएडा में पहले अपशकुन की बात होती थी, अब विकास का केंद्र बना है.मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% यूपी में हो रहा है.किसानों के लिए पहला फैसला ऋण माफी था, अब कृषि ग्रोथ रेट 18% है.

गन्ना किसानों को 2017 से अब तक 3.16 लाख करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि 2012-17 में मात्र 95 हजार करोड़ था. किसान अब आत्महत्या नहीं करते, उत्पादक बने हैं. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ को सर्वसमाज का बताया और सनातन संस्कृति की सराहना की. पुलिस भर्ती में पारदर्शिता लाई गई, अब यूपी के ही ट्रेनिंग सेंटर में हो रही है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के प्रमुख बिंदु:पंकज चौधरी ने नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नौ अंक दिव्यता और पूर्णता का प्रतीक है.9 साल पहले जनता ने 'मेवा वालों' को हटाकर 'सेवा वालों' को चुना, परिवारवाद को नकार 'सबका साथ-सबका विकास' को अपनाया, दंगाइयों को हटाकर 'गंगा वालों' को मौका दिया.'वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया' को नकार 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' चुना।प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से विकास की नई सोच मिली, जिसका यूपी को सबसे ज्यादा लाभ हुआ.डबल इंजन सरकार से कानून-व्यवस्था सुधरी, निवेश बढ़ा. रक्षा उत्पादन में लखनऊ, कानपुर आदि केंद्र बने. स्टार्टअप 200 से 20,000 हो गए.

सेमीकंडक्टर, डिफेंस कॉरिडोर आदि से रोजगार सृजन हुआ. एक्सप्रेस-वे में 55% हिस्सेदारी, 7 संचालित, 3 निर्माणाधीन, 12 प्रस्तावित। जेवर एयरपोर्ट और एयर कार्गो हब विकसित हो रहा है.6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए.8.50 लाख सरकारी नौकरियां, 3.75 लाख संविदा नियुक्तियां, MSME और निजी क्षेत्र में 2 करोड़ रोजगार. 50 लाख युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन दिए. महिलाओं के लिए जीरो टॉलरेंस, कन्या सुमंगला आदि योजनाएं. गन्ना किसानों को 3.04 लाख करोड़ भुगतान. उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 में भाजपा फिर जीतेगी.

कार्यक्रम में बीजेपी के महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह कार्यक्रम यूपी के परिवर्तन और विकास यात्रा को रेखांकित करता है, जहां दोनों नेताओं ने सरकार की उपलब्धियों को उजागर किया. इस अपना दल के नेता आशीष पटेल, मंत्री डॉ संजय निषाद, रालोद नेता अनिल कुमार, मुख्य सचिव एसपी गोयल मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें: BJP प्रदेश अध्यक्ष को शिवपाल के दफ्तर के बगल मिला बंगला, नवरात्रि में करेंगे गृह प्रवेश

Last Updated : March 18, 2026 at 2:28 PM IST

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