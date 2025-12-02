ETV Bharat / state

योगी सरकार ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को दी बड़ी राहत, कैंप में भी माने जाएंगे ऑन ड्यूटी, आसानी से मिलेगी अनुमति

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले यूपी के नियुक्त खिलाड़ियों को योगी सरकार ने ‘ड्यूटी’ मानने का नियम साफ कर दिया है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 4:51 PM IST

Updated : December 2, 2025 at 5:13 PM IST

लखनऊ : योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई प्रस्ताव पास किए गए. इनमें अंतरराष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले प्रदेश के नियुक्त खिलाड़ियों को राहत दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, ट्रेनिंग कैंपों और संबंधित गतिविधियों में शामिल होने की पूरी अवधि, आवागमन के समय को ड्यूटी मानी जाएगी.

योगी कैबिनेट के इस फैसले से खिलाड़ियों को अनुमति लेने में होने वाली मुश्किलें खत्म होंगी. कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अब तक अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022 में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी. सेवा नियमावली में अवकाश संबंधी प्रावधान न होने के कारण खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने के लिए अनुमति प्रक्रिया में दिक्कतें आती थीं.

खिलाड़ियों को मिलेगी आसानी से अनुमति : उन्होंने कहा कि अब सरकार नई प्रणाली लागू कर रही है. कोई नियुक्त खिलाड़ी जब भी किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय इवेंट और ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेगा, तो यह अवधि उसकी ड्यूटी मानी जाएगी. इसमें आने-जाने का वक्त भी शामिल रहेगा. इस फैसले से, इवेंट के लिए अनुमति लेने में अब खिलाड़ियों को आसानी होगी. इससे न केवल खिलाड़ियों को अपने खेल करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बल्कि राज्य का प्रतिनिधित्व भी और मजबूत होगा.

सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम की जिम्मेदारी साई को : योगी कैबिनेट ने वाराणसी में निर्माणाधीन डॉ. सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिगरा के संचालन, प्रबंधन और रखरखाव तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए ‘भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के साथ हुए एमओयू को मंजूरी दे दी है. यह वही स्टेडियम है, जहां ‘खेलो इंडिया’ योजना के तहत आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है.

खिलाड़ियों को मिलेगा बड़ा मंच : एमओयू के तहत स्टेडियम परिसर में मौजूद खेल सुविधाओं जैसे, भवन, ढांचे, मैदान और अन्य अवसंरचनाओं को साई को सौंपा जाएगा, ताकि यहां नेशनल सेंटर ऑfफ एक्सीलेंस की स्थापना और संचालन सुचारु रूप से हो सके. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनने के बाद प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलेगा.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व होगा मजबूत : उन्होंने कहा, विभिन्न आयु वर्गों और खेल विधाओं के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी और उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा. इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश की खेल प्रतिभा को मजबूत प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व भी और सशक्त होगा.

उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि इस पहल से खिलाड़ियों के सामने भविष्य में रोजगार और खेल करियर दोनों की संभावनाएं बढ़ेंगी, साथ ही वाराणसी देश के प्रमुख खेल केंद्रों में से एक के रूप में उभरकर सामने आएगा.

Last Updated : December 2, 2025 at 5:13 PM IST

