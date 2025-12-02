ETV Bharat / state

अयोध्या में अब 52 एकड़ में बनेगा विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय; टाटा ग्रुप कराएगा निर्माण, संचालन भी करेगा

अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय. ( Photo Credit; CM MEDIA CELL )

लखनऊ : योगी सरकार ने अयोध्या को और डेवलप करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब इसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके तहत सरकार ने टाटा संस के साथ मिलकर राम नगरी में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है. यह फैसला योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इसके बाद फैसले के बारे में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि टाटा संस ने अपने (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) CSR फंड से एक अत्याधुनिक मंदिर संग्रहालय विकसित करने और उसका संचालन करने की इच्छा व्यक्त की है. इसके लिए कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी एसपीवी बनाया जाएगा. इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. परियोजना के लिए भूमि आवंटन के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा सन्स के बीच त्रिपक्षीय MOU बीते 3 सितंबर 2024 को साइन हो चुका है.