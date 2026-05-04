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योगी सरकार ने 38 IAS अफसरों के किए ट्रांसफर, आठ जिलों के DM बदले, रिंकू सिंह राही को नई तैनाती

यूपी सरकार ने रात में जारी किया IAS Transfers का आदेश, कई बड़े पदों पर अहम बदलाव.

yogi government bureaucracy transfers 38 IAS officers rinku singh rahi gets new posting list
यूपी आईएएस ट्रांसफर. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 7:00 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में चाहे अभी ट्रांसफर पॉलिसी लागू न हुई हो, विधानसभा चुनाव में भी अभी वक्त हो, लेकिन आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर ( IAS Transfers) का सिलसिला तेजी पकड़े हुए है. पिछले दिनों दर्जनों आईएएस अफसरों के तबादले के बाद रविवार देर रात उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 38 और आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए. राजस्व परिषद से संबद्ध रहने पर नाराजगी जताते हुए इस्तीफा देने वाले रिंकू सिंह राही ने हाल ही में अपना इस्तीफा वापस ले लिया था, अब सरकार ने उन्हें भी पोस्टिंग दे दी है. आईएएस रिंकू सिंह राही को जालौन का संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है. इसके साथ ही प्रफुल्ल कुमार शर्मा अब लखनऊ के नए मुख्य विकास अधिकारी होंगे. अनुज सिंह को विशेष सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है, जबकि हरिकेश चौरसिया को उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है.




उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने संभल में काफी समय से तैनात रहे आईएएस राजेंद्र पेंसिया को हटाकर उन्हें मुरादाबाद के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी दी है, जबकि आगरा में नगर आयुक्त रहे अंकित खंडेलवाल अब संभल के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभालेंगे. मुख्यमंत्री के विशेष सचिव और अपर आवास आयुक्त मधुसूदन हुल्गी को देवरिया का जिलाधिकारी बनाया गया है. केस्को के प्रबंध निदेशक, अपर आयुक्त राज्य कर कानपुर प्रथम, सैमुअल पाल एन. अब जौनपुर के जिलाधिकारी होंगे. गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन को मऊ के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

गोरखपुर के नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल महाराजगंज के जिलाधिकारी होंगे. वर्तमान में महाराजगंज के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा को फिरोजाबाद का जिलाधिकारी बनाया गया है. राजस्व परिषद में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त अभिषेक पांडेय को प्रतापगढ़ का जिलाधिकारी बनाया गया है. प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी रहे शिव सहाय अवस्थी अब उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे. मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज सिंह को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है. गाजियाबाद के मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे. लखनऊ के मुख्य विकास अधिकारी अजय जैन गोरखपुर के नगर आयुक्त बनाए गए हैं.

yogi government bureaucracy transfers 38 IAS officers rinku singh rahi gets new posting list
योगी सरकार ने किए 38 आईएएस अफसरों के तबादले. (yogi government list)
yogi government bureaucracy transfers 38 IAS officers rinku singh rahi gets new posting list
योगी सरकार ने किए 38 आईएएस अफसरों के तबादले. (yogi government list)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक (प्रशासन) डॉ. अलका वर्मा को विशेष सचिव वित्त विभाग और रजिस्ट्रार फर्म, चिट्स एवं सोसाइटी का कार्यभार सौंपा गया है. प्रतीक्षारत आईएएस निधि बंसल को निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के पद पर तैनाती दी गई है. जौनपुर के जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र को विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग बनाया गया है. मऊ के जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा को विशेष सचिव समाज कल्याण विभाग और सचिव उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के पद पर तैनाती दी गई है. फिरोजाबाद के जिलाधिकारी रमेश रंजन को राजस्व परिषद में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त बनाया गया है. देवरिया की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को राजस्व विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है.

प्रतीक्षारत आईएएस चंद्रशेखर को विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग और प्रबंध निदेशक यूपीडेस्को नेहा जैन को केस्को का प्रबंध निदेशक बनाया गया है. विशेष सचिव वित्त विभाग, रजिस्ट्रार फर्म चिट्स एवं सोसाइटी समीर को विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग और प्रबंध निदेशक यूपीडेस्को का कार्यभार दिया गया है. विशेष सचिव चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग के साथ ही संयुक्त प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम सी. इंदुमती को निदेशक महिला कल्याण और प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम की जिम्मेदारी दी गई है. निदेशक महिला कल्याण विभाग और प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम डॉ वंदना वर्मा को विशेष सचिव चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग के साथ ही संयुक्त प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम बनाया गया है. गाजीपुर के मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य को आगरा का नगर आयुक्त बनाया गया है.


राजेंद्र सिंह 16 को विशेष सचिव समाज कल्याण विभाग और सचिव उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग से हटकर राजस्व परिषद प्रयागराज में सदस्य न्यायिक बनाया गया है. राजस्व विभाग में विषय सचिव प्रेम प्रकाश सिंह को राजस्व परिषद में सदस्य (न्यायिक) प्रयागराज बनाया गया है.


उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अंकुर कौशिक को कानपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है. उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना को विशेष सचिव नियुक्त एवं कार्मिक विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. आयुष विभाग के विशेष सचिव हरिकेश चौरसिया को उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का सचिव बनाया गया है.


कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मदन सिंह गबरयाल को आयुष विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है. हरदोई की मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा को अपर आयुक्त राज्य कर कानपुर (प्रथम) बनाया गया है. रायबरेली के संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल कुमार शर्मा को लखनऊ का नया मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है. जालौन में तैनात संयुक्त मजिस्ट्रेट नेहा ब्याडवाल को हरदोई का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है.


बहराइच में तैनात संयुक्त मजिस्ट्रेट आलोक प्रसाद को गाजीपुर का मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर में तैनात संयुक्त मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ को गाजियाबाद का मुख्य विकास अधिकारी, अपर मेला अधिकारी माघ मेला प्रयागराज दयानंद प्रसाद को गोंडा का मुख्य विकास अधिकारी, विशेष सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, ज़ुहैर बिन सगीर को विशेष सचिव एनआरआई विभाग और राजस्व परिषद से संबद्ध आईएएस रिंकू सिंह राही को जालौन का संयुक्त मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है.


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