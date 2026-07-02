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योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को दी राहत, नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम, 32673 मेगावाट आपूर्ति का नया रिकॉर्ड बना

उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी बिजली की दरें वही रहेंगी, जो पिछले सात वर्षों से लागू हैं. राज्य सरकार के इस निर्णय से आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को सीधा लाभ मिल रहा है. योगी सरकार के इस फैसले को बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. इससे आम नागरिकों को आर्थिक राहत मिली है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर प्रदेश के साढ़े तीन करोड़ से भी ज्यादा उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी है. लगातार सातवें साल भी भारी बिजली डिमांड के बावजूद बिजली दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है. सरकार के इस निर्णय से महंगाई के दौर में बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली के लिए अपनी जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी.

बिजली आपूर्ति में अवरोध और दिन रात में ट्रिपिंग की मीडिया रिपोर्टों के विपरीत विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार किया है. शहरों से लेकर गांवों तक निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया गया है. राज्य सरकार का लक्ष्य हर शहर, हर गांव, हर सड़क और हर गली तक 24x7 गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाना है. विपक्ष और बिजली उपभोक्ताओं के निशाने पर रहे ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के अनुसार चालू वर्ष में गर्मी के मौसम में उत्तर प्रदेश ने बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड भी बनाया. राज्य में अधिकतम विद्युत आपूर्ति 32,673 मेगावाट तक पहुंच गई, जो अब तक का सर्वाधिक स्तर है.

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बयान जारी कर कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं को बधाई. उत्तर प्रदेश में लगातार सातवें वर्ष भी बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गईं. सात वर्ष से विद्युत दरों में एक पैसे की भी वृद्धि नहीं की गई. सभी उपभोक्ताओं के लिए 2026-27 में भी वही दरें रहेंगी जो सात वर्ष पहले थीं. यह तब जब विद्युत आपूर्ति भी अधिकतम है. इस वर्ष गर्मी में देश की अधिकतम 32673 मेगावाट आपूर्ति का एक नया रिकॉर्ड बना. प्राकृतिक अवरोधों के बावजूद हर शहर, हर गांव, हर सड़क, हर गली में 24x7 बिजली देने का प्रयास हो रहा है.

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