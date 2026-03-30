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फिरोजाबाद के इस मंदिर को संवारेगी योगी सरकार, 1.35 करोड़ से सुंदरीकरण

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास किया.

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फिरोजाबाद के इस मंदिर को संवारेगी योगी सरकार. (yogi government)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 7:55 AM IST

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फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने रविवार को जनपद के ग्राम असवाई स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास किया. 135.16 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित इस परियोजना के माध्यम से मंदिर परिसर को भव्य और आकर्षक रूप दिया जाएगा.

मंत्री ने क्या कहा: शिलान्यास समारोह के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की समृद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और संवारने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि श्री राधा कृष्ण मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण प्रतीक भी है.

क्या-क्या काम होंगे: उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत मंदिर परिसर में आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर और सुविधाजनक दर्शन का अनुभव मिल सके. प्रस्तावित कार्यों में मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण, इंटरलॉकिंग सड़कें, आकर्षक टाइल्स, समुचित प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की सुविधा और श्रद्धालुओं के लिए विश्रामालय का निर्माण शामिल है.इसके साथ ही मंदिर की भव्यता बढ़ाने के लिए विशेष सौंदर्यात्मक कार्य भी कराए जाएंगे.


मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि जब किसी धार्मिक स्थल का विकास किया जाता है तो वहां पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य फिरोजाबाद जनपद को पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाना है. उन्होंने प्रदेश के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य के विभिन्न मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों का तेजी से कायाकल्प किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिल रही है.



कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख अरांव कमलेश राजपूत, जिला उपाध्यक्ष सहित पर्यटन विभाग और यूपीपीसीएल के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे. समारोह के अंत में क्षेत्रीय जनता ने इस विकास कार्य के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया.

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