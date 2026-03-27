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पैरा एथलीट सिमरन को योगी सरकार ने बनाया "डीपीआरओ", खेल के दम पर यूपी में बनीं अधिकारी

सिमरन शर्मा आज देश भर के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. सिमरन शर्मा ने 18 गोल्ड और तीन सिल्वर मेडल हासिल किए.

पैरा एथलीट सिमरन "डीपीआरओ" नियुक्त
पैरा एथलीट सिमरन "डीपीआरओ" नियुक्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 27, 2026 at 7:10 AM IST

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Updated : March 27, 2026 at 7:16 AM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली पैरा एथलीट सिमरन शर्मा को योगी सरकार ने जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) नियुक्त किया है. उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022 के तहत सिमरन को डीपीआरओ नियुक्त किया गया है. सिमरन ने 2024 में पेरिस में आयोजित हुए पैरा ओलंपिक में 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक (Bronze Medal in 200M) जीता था. इस उपलब्धि के बाद सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया था.

सिमरन शर्मा आज देश भर के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. सिमरन ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और निरंतर मेहनत के दम पर न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया बल्कि पंचायत राज अधिकारी जैसे गजेटेड पद को हासिल कर अन्य खिलाड़ियों के लिए मिसाल कायम की है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सिमरन शर्मा को नियुक्ति पत्र सौंपा गया. लखनऊ से गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित अपने निवास पर वापस लौटने पर परिवार वालों ने सिमरन शर्मा का जोरदार स्वागत किया. सिमरन शर्मा के घर पर लगातार बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है.

पैरा एथलीट सिमरन "डीपीआरओ" नियुक्त: पैरा एथलीट सिमरन शर्मा का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. सरकार की नीतियों के कारण आज खिलाड़ियों को सम्मान के साथ-साथ एक सुरक्षित भविष्य भी मिल रहा है. पहले खिलाड़ी केवल मेडल जीतने के लक्ष्य से मेहनत करते थे लेकिन अब उन्हें अपने प्रदेश और समाज की सेवा करने का अवसर भी मिल रहा है.

पैरा एथलीट सिमरन शर्मा (ETV Bharat)

सिमरन शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हुए कहा, प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के लिए नई नीतियां बनाई है जो कि वास्तव में सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि धरातल पर लागू हो रही है. प्रदेश सरकार ने ओलंपिक और पहला ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को गजेटेड अधिकारी बनाने की घोषणा की थी, जिसे पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार की इस नीति ने खिलाड़ियों के भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है.

सिमरन शर्मा को राष्ट्रीय स्तर पर 18 गोल्ड मेडल हासिल: अपने खेल की शुरुआत के दिनों को याद करते हुए सिमरन कहती हैं कि जब हम प्रैक्टिस करते थे तो अक्सर लोगों से कहते हुए सुनते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब लेकिन अब यह सोच पूरी तरह से बदल चुकी है. आज खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जहां एक तरफ मेडल लेकर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी नौकरी भी हासिल कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां आज खिलाड़ियों को बेफिक्र होकर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रही हैं.

पैरा एथलीट सिमरन शर्मा
पैरा एथलीट सिमरन शर्मा (ETV Bharat)

2018 से 2024 के बीच सिमरन शर्मा राष्ट्रीय स्तर पर 18 गोल्ड और तीन सिल्वर मेडल हासिल कर चुकी हैं. 2024 में सिमरन शर्मा को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था. 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें लक्ष्मीबाई अवार्ड से नवाजा गया था. 2018 से सिमरन ने बतौर खिलाड़ी खेलना शुरू किया था. बीते आठ साल में सिमरन शर्मा कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं.

सिमरन शर्मा की उपलब्धियों के पीछे पति का बड़ा योगदान: पैरा एथलीट सिमरन शर्मा की उपलब्धियां के पीछे जिस शख्स का बड़ा योगदान रहा है वह कोई और नहीं बल्कि उनके कोच और जीवनसाथी गजेंद्र सिंह हैं. गजेंद्र सिंह अनुभवी पैरा एथलीट कोच है, जिन्होंने सिमरन को शुरुआत से ही प्रशिक्षण दिया और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. सिमरन के पति गजेंद्र सिंह ने कोच के रूप में सिमरन की क्षमताओं को पहचाना और सही दिशा दी और हर चुनौती के दौरान उनका हौसला बढ़ाया. गजेंद्र सिंह भारतीय सेना में नायक के पद पर कार्यरत है और वर्तमान में दिल्ली में तैनात है.

पैरा एथलीट सिमरन शर्मा बनी Gazetted Officer
पैरा एथलीट सिमरन शर्मा बनी Gazetted Officer (ETV Bharat)

सिमरन कहती हैं, यहां तक पहुंचने में परिवार का अहम योगदान है. सफलता के पीछे परिवार का विश्वास और पति गजेंद्र सिंह का मार्गदर्शन है. कठिन समय में जब चुनौतियां सामने आई तो गजेंद्र सिंह ने न सिर्फ एक कोच बल्कि एक सच्चे साथी की तरह साथ निभाया. मानसिक रूप से मजबूत बनाया और हर प्रतियोगिता के लिए पूरी तैयारी करवाई. सिमरन शर्मा के पति और कोच गजेंद्र सिंह कहते हैं, किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में समय लगता है. रास्ता आसान नहीं होता लेकिन जो खिलाड़ी बीच रास्ते में हार नहीं मानते वह अंत में सफलता तक पहुंचते हैं. सिमरन ने कभी हार नहीं मानी और लगातार मेहनत जारी रखी. गजेंद्र सिंह ने परिवार के योगदान को भी बेहद महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि अगर परिवार का साथ ना होता तो सिमरन का इस मुकाम तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था. खिलाड़ी को अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस करने के लिए एक मजबूत पारिवारिक सपोर्ट की जरूरत होती है.

गजेंद्र सिंह और सिमरन की 2017 में शादी हुई थी. दंपत्ति के दो संतान है. सिमरन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हैं, ऐसे में उनके बच्चों को ससुराल में उनकी मां और भाभी संभालती हैं. सिमरन कहती हैं कि परिवार वालों ने साफ कह रखा है कि तुम मेडल पर ध्यान दो, बच्चे हम संभाल लेंगे. परिवार सपोर्ट करता है, यही वजह है कि खेल में फोकस करने में आसानी होती है.

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Last Updated : March 27, 2026 at 7:16 AM IST

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