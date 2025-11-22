ETV Bharat / state

यूपी-NCR में वायु प्रदूषण रोकने के लिये योगी सरकार की बड़ी पहल; इन शहरों में डीजल ऑटो होगा बैन, घुसपैठियों को चिन्हित करने के निर्देश

यूपी सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव को मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया.

सीएम योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
सीएम योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 5:51 PM IST

|

Updated : November 22, 2025 at 8:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : एनसीआर के उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए योगी सरकार ने एक व्यापक और परिणामकारी कार्य योजना तैयार की है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सड़क की धूल को प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण मानते हुए एक्शन प्लान तैयार किया गया है. मुख्य रूप से एक्शन प्लान, सड़क खंडों के पुनर्विकास, धूल नियंत्रण और साफ-सफाई को बेहतर बनाने पर केंद्रित है.

नोडल अधिकारी एवं निगरानी इकाई का गठन : जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विस्तृत अभियान के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव को मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. राज्य स्तर पर एक परियोजना निगरानी इकाई (PMU) भी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता इसी विभाग के सचिव करेंगे. इस इकाई में शहरी विकास, लोक निर्माण, आवास एवं शहरी नियोजन तथा औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास विभाग के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, ताकि योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके.

यूपी-एनसीआर क्षेत्र में एंटी–स्मॉग गन, स्प्रिंकलर की व्यवस्था : नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सड़क पर धूल कम करने के लिए एंटी–स्मॉग गन, स्प्रिंकलर और यांत्रिक सफाई से जुड़े अन्य उपाय भी अपना रहे हैं. यह कार्य योजना एनसीआर–यूपी में वायु गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

डीजल ऑटो-रिक्शा के संचालन पर रोक : यूपी-एनसीआर में आम नागरिक को प्रदूषण से राहत प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से परिवहन विभाग की ओर से डीजल ऑटो-रिक्शा पर पाबंदी लगाई जा रही है. गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में डीजल ऑटो-रिक्शा का संचालन पूरी तरह बंद कर किया जाएगा. इसके अलावा जनपद बागपत में डीजल ऑटो-रिक्शा का संचालन 31 दिसंबर 2025 तक पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया गया है. मेरठ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने प्रतिबंधित वाहनों के लिए नए परमिट जारी करने और परमिट के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है. आगामी 31 दिसंबर, 2026 तक मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली जिलों में भी आटो-रिक्शा संचालन को चरणबद्ध तरीके बंद किया जाएगा.

मुख्यमंत्री का जिलाधिकारियों को निर्देश, बनाए जाएं अस्थायी डिटेंशन सेंटर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठ पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमानुसार कार्रवाई शुरू करे. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं.

यह भी पढ़ें : बनारस में गंगा कैसे होगी प्रदूषण मुक्त? डीजल इंजन से फिर चलने लगीं नाव, CNG किट लगाकर भूले जिम्मेदार

Last Updated : November 22, 2025 at 8:36 PM IST

TAGGED:

AIR POLLUTION IN UP
यूपी में वायु प्रदूषण
UP NEWS
UP AIR POLLUTION
UP NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

काशी तमिल संगमम 4.0: वाराणसी के मंदिरों से हुई दक्षिण-उत्तर भारत के संगीत एक्सचेंज की शुरुआत, इन संगीतकारों-कलाकारों का अहम योगदान

यूपी में घटे TB के मरीज; मौत के आंकड़ों में भी 28 फीसदी गिरावट, 92% मरीजों को मिला उपचार

बौद्ध पर्यटन में कुशीनगर का दबदबा; अब तक 20 लाख पर्यटकों ने किए महापरिनिर्वाण मंदिर के दर्शन

कानपुर में यूपीसीडा बनवा रहा ट्रांसगंगा सिटी पुल, गंगा पर बनने वाला चौथा पुल सफर बनाएगा आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.