मेरठ में योगी फोर्स का एक्शन: शातिर अपराधी विशाल उर्फ विक्की जिला बदर, सीमा पर खदेड़ा
योगीराज में अपराधियों पर कसता शिकंजा, मेरठ की सीमा में घुसा विक्की तो सीधे होगी गिरफ्तारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 11:32 AM IST
मेरठ: उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है. इसी कड़ी में मेरठ पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. कोर्ट के आदेश के बाद जिले के एक शातिर अपराधी को जिला बदर कर दिया है.
सीमा पर खदेड़ा: जनपद के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुरम निवासी शातिर अपराधी विशाल उर्फ विक्की (पुत्र किशनलाल) को न्यायालय अपर जिलाधिकारी नगर के आदेश पर 6 महीने के लिए मेरठ जिले की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया गया है. पुलिस ने आरोपी विशाल को जिले की सीमा से बाहर खदेड़ दिया. यदि वह इस अवधि के भीतर जिला सीमा में दिखाई दिया, तो उसके खिलाफ सीधे गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी.
एक्शन से राहत: जिला बदर किया गया अभियुक्त विशाल उर्फ विक्की कोई साधारण अपराधी नहीं है, बल्कि वह इलाके का एक बेहद शातिर और आदतन अपराधी है. मेरठ के अलग-अलग थानों में उसके खिलाफ लूट, चोरी, डकैती का माल रखने और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में कुल 20 मुकदमे दर्ज हैं.
अभियुक्त विशाल उर्फ विक्की एक आदतन अपराधी है. जिसके खिलाफ लूट, चोरी और गैंगस्टर एक्ट जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं. इसकी आपराधिक सक्रियता से क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल बना हुआ था. कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आमजन के मन से इस शातिर अपराधी का डर खत्म करने के लिए ही गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की यह कार्रवाई अमल में लाई गई है.- राजेश काम्बोज, ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी
गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई: अपराधी विशाल की लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और आम जनता के मन में व्याप्त खौफ को देखते हुए ब्रह्मपुरी पुलिस ने उसके खिलाफ, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजी थी. इसी रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय अपर जिलाधिकारी नगर ने 14 मई 2026 को अभियुक्त को जिला बदर करने का आदेश पारित किया था.
जिला बदर की इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देने में ब्रह्मपुरी थाना के विकास रावत, विवेक कुमार, विश्वास कुमार और नरेन्द्र कुमार शामिल रहे.
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