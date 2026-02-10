ETV Bharat / state

कैबिनेट से सुबह 9 बजे पास होगा यूपी का बजट, 11 बजे सदन में होगा पेश

बुधवार को 11 बजे विधानसभा में पेश होगा बजट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को सुबह 9 बजे कैबिनेट की बैठक होगी. इस बैठक में विधानसभा में पेश होने वाले बजट से जुड़े अंतिम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाएगी. कैबिनेट बैठक के बाद 11 बजे विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे. यह बजट योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम और दसवां बजट होगा. 9 लाख करोड़ रुपये का बजट: बजट का आकार लगभग 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी बड़ा होगा. यह बजट उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू हो चुका है, जिसमें पहले दिन राज्यपाल आनंदबेन पटेल ने संयुक्त बैठक को संबोधित किया. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे. (Photo Credit: ETV Bharat) सभी दलों से सहयोग की अपील: उसी दिन सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया और अगले दिन यानी आज दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई. सत्र के दौरान विपक्ष ने कुछ मुद्दों पर हंगामा भी किया, लेकिन सरकार ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है ताकि चर्चा सकारात्मक और जनहित में हो सके.