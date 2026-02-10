ETV Bharat / state

कैबिनेट से सुबह 9 बजे पास होगा यूपी का बजट, 11 बजे सदन में होगा पेश

लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को सुबह 9 बजे कैबिनेट की बैठक होगी.

बुधवार को 11 बजे विधानसभा में पेश होगा बजट.
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को सुबह 9 बजे कैबिनेट की बैठक होगी. इस बैठक में विधानसभा में पेश होने वाले बजट से जुड़े अंतिम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाएगी. कैबिनेट बैठक के बाद 11 बजे विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे. यह बजट योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम और दसवां बजट होगा.

9 लाख करोड़ रुपये का बजट: बजट का आकार लगभग 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी बड़ा होगा. यह बजट उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू हो चुका है, जिसमें पहले दिन राज्यपाल आनंदबेन पटेल ने संयुक्त बैठक को संबोधित किया.

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे.

सभी दलों से सहयोग की अपील: उसी दिन सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया और अगले दिन यानी आज दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई. सत्र के दौरान विपक्ष ने कुछ मुद्दों पर हंगामा भी किया, लेकिन सरकार ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है ताकि चर्चा सकारात्मक और जनहित में हो सके.

इन सेक्टर पर विशेष फोकस: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के मुताबिक बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहने की संभावना है. पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त संसाधन आवंटित किए जा सकते हैं. बुनियादी ढांचा विकास, सड़कें, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सृजन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े प्रावधान होने की उम्मीद जताई जा रही है.

सुबह 9 बजे कैबिनेट की बैठक होगी.

विकास, जनकल्याण और आर्थिक मजबूती पर जोर: चुनावी वर्ष होने के कारण कई लोककल्याणकारी घोषणाएं भी हो सकती हैं, जैसे नई योजनाएं, सब्सिडी बढ़ोतरी या पुरानी योजनाओं का विस्तार. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही स्पष्ट किया है कि बजट विकास, जनकल्याण और आर्थिक मजबूती पर केंद्रित होगा. कैबिनेट बैठक में बजट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं.

बजट प्रदेश की आर्थिक दिशा तय करेगा: विधानसभा में बजट पेश होने के बाद उस पर विस्तृत चर्चा होगी, जिसके दौरान विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है. यह बजट न केवल प्रदेश की आर्थिक दिशा तय करेगा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों में भी योगी सरकार की रणनीति का आधार बनेगा.

