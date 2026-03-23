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क्या योगी सरकार बढ़ाने जा रही यूपी में गेहूं का समर्थन मूल्य?, कैबिनेट मीटिंग में आज इन प्रस्तावों को मिल सकती हरी झंडी

औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, कृषि, ऊर्जा, शहरी नियोजन से जुड़े प्रस्ताव पर विमर्श होगा.

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यूपी कैबिनेट की बैठक आज होगी. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 8:19 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी . इसमें औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, कृषि, ऊर्जा, शहरी नियोजन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लगभग 24 प्रस्तावों पर विचार-विमर्श होगा. बैठक लोक भवन में सुबह आयोजित की जाएगी. जिसके बाद मंत्रिमंडल की विस्तृत बैठक भी होगी. इसमें सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होंगे .

इन प्रस्तावों पर चर्चा: राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि मंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11:00 बजे पहले मंत्री परिषद की बैठक में रहेंगे. उसके बाद में वह मंत्रिमंडल की विस्तृत बैठक लेंगे.कैबिनेट के इन प्रस्तावों में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति, औद्योगिक नीतियों के तहत विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी, एफडीआई प्रोत्साहन, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और हेरिटेज संरक्षण जैसे अहम मुद्दे शामिल होंगे. कैबिनेट में सबसे ज्यादा चर्चा खाद्य एवं रसद विभाग के प्रस्ताव पर होगी. इसमें रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं क्रय नीति का निर्धारण किया जाएगा.

कितनी बढ़ सकती है गेहूं की एमएसपी: केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गेहूं का एमएसपी 2425 रुपये से बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जिसमें 160 रुपये की वृद्धि हुई है. उत्तर प्रदेश में इस नीति को लागू करने के लिए कैबिनेट ने अनुमोदन करने की उम्मीद है. इससे किसानों को उनकी उपज पर बेहतर मूल्य मिलेगा. राज्य में गेहूं खरीद का लक्ष्य इस बार सीमित रखा गया है, लेकिन किसान हित में समयबद्ध भुगतान और सुविधाजनक क्रय केंद्रों की व्यवस्था पर जोर दिया गया. यह फैसला प्रदेश के लाखों किसानों के लिए राहत भरा साबित होगा, खासकर पश्चिमी और पूर्वी यूपी के गेहूं उत्पादक इलाकों में.


इन प्रस्तावों पर भी हो सकती चर्चा: औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग से जुड़े कई प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाएंगे. जिनमें उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 को मंजूरी दी जाएगी . इसके अलावा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022, त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020, निवेश नीति-2012 और 2017 के तहत हाई लेवल एम्पावर्ड कमिटी (HLEC) तथा इम्पावर्ड कमिटी की विभिन्न बैठकों में की गई संस्तुतियों पर चर्चा हो सकती है.


इनमें एफडीआई, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों को प्रोत्साहन देने वाली नीति-2023 के तहत निर्णय शामिल हैं. उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण की सेवा नियमावली में संशोधन और अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत गंगा एक्सप्रेसवे के निकट संभल जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है. ये फैसले राज्य में निवेश को बढ़ावा देंगे और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.


आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के तहत लखनऊ में प्रस्तावित इंटरनेशनल एक्जीबिशन-सह-कन्वेंशन सेंटर की पुनरीक्षित लागत को स्वीकृति दी जाएगी . बुलंदशहर एवं खुर्जा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 14 राजस्व ग्रामों को शामिल करने का प्रस्ताव भी पास होगा . खास तौर पर लखनऊ के ऐतिहासिक भवनों रोशन-उद-दौला और छतर मंजिल को एडाप्टिव रि-यूज के तहत पीपीपी मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित करने हेतु भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने का फैसला लिया जाएगा, जो पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करेगा.



ऊर्जा क्षेत्र में नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (NUPPL) को पछवारा साउथ कोल ब्लॉक विकास के लिए 2242.90 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी मिलने की संभावना है . अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के तहत गोरखपुर को सोलर सिटी बनाने हेतु चिलुआताल में 20 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा होगी. नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की शोधित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग (गैर-पेय) हेतु राज्य नीति को भी कैबिनेट में रखा जाएगा. खाद्य एवं रसद विभाग के अन्य प्रस्ताव में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 87,000 गांठ जूट बोरे क्रय हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति का प्रस्ताव भी आ सकता है. लोक निर्माण विभाग में लखीमपुर खीरी के शारदा नदी पर सेतु निर्माण की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी मिलने की उम्मीद है. आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में उत्तर प्रदेश कनेक्टिविटी विनिर्माण नीति-2020 (संशोधन-2022) के तहत मेसर्स हायर एप्लायंसेज इंडिया प्रा. लि. को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने पर भी चर्चा हो सकती है . गृह विभाग में सुरक्षा विभाग के लिए 23 नए वाहनों की खरीद का प्रस्ताव भी रखा जाएगा.






माध्यमिक शिक्षा विभाग में एस.आर.टी.डब्ल्यू.-2026 नियमावली का प्रख्यापन और चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग में सहकारी चीनी मिल्स संघ को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ऋण पर शासकीय गारंटी तथा गारंटी शुल्क माफी पर भी चर्चा होगी.

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