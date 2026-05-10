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योगी कैबिनेट का विस्तार; 16 मिनट में 8 मंत्रियों ने ली शपथ, कई ने राज्यपाल-मुख्यमंत्री के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है. कृष्णा पासवान फतेहपुर की खागा विधानसभा सीट से महिला दलित विधायक हैं. चार बार वे विधायक रह चुकी हैं. अब उन्हें पहली बार राज्य मंत्री बनाया गया है. कृष्णा पासवान ने जैसे ही मंत्री पद की शपथ पूरी की. उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया.

अजीत सिंह पाल और डॉ. सोमेंद्र तोमर को प्रमोशन देते हुए राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया है. अभी तक यह दोनों ही राज्य मंत्री थे. सोमेंद्र तोमर ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के राज्य मंत्री थे, जबकि अजीत सिंह पाल राज्य मंत्री थे. अब दोनों को ही राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का जिम्मा सौंपा गया है. अजीत सिंह पाल की जगह पहले पूजा पाल को मंत्री बनाने की बात चल रही थी, लेकिन आखिरी समय पर पूजा पाल का पत्ता कट गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही राज्य मंत्री अजीत पाल को प्रमोशन देकर आगे बढ़ाया है. अजीत सिंह पाल समाज में जाना माना चेहरा हैं और उनकी अच्छी खासी पकड़ है.

मंत्रिमंडल विस्तार में चौधरी भूपेंद्र सिंह और मनोज पांडेय को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है. दोनों ही पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं. भूपेंद्र सिंह 2017 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं तो मनोज पांडेय समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं. मनोज पांडेय भारतीय जनता पार्टी में आए और यहां पर भी उन्हें कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा गया. मनोज पांडेय को मंत्री बनाने के पीछे ब्राह्मण समाज के बीच सरकार को संदेश देना है कि यूपी सरकार सभी वर्गों के साथ है. भूपेंद्र सिंह को फिर से कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के पीछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय को एकजुट रखना है.

इनमें कृष्णा पासवान, डॉ. सोमेंद्र तोमर, अजीत सिंह पाल, कैलाश राजपूत, हंसराज विश्वकर्मा और सुरेंद्र दिलेर ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और तमाम विधायक जन भवन से लोक भवन में कृष्णावतारम फिल्म देखने पहुंचे.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम जन भवन स्थित गांधी सभागार में संपन्न हो गया. 16 मिनट के अंदर आठ मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. इनमें छह नए मंत्री हैं तो दो पहले से ही सरकार में राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार हैं. इन सभी ने राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. आठ विधायकों में एक महिला को भी मंत्री बनाया गया है. मंत्री पद की शपथ लेने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने राज्यपाल के पैर छूए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने झुककर सम्मान दिया.

कुल मिलाकर इस कैबिनेट विस्तार से सरकार ने समाज को संदेश देने का प्रयास किया है कि सवर्ण, ओबीसी और दलित वर्गों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधित्व दिया है. अब इन्हीं मंत्रियों के सहारे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी जनता के बीच जाएगी और अपने लिए समर्थन जुटाकर फिर से सत्ता के शीर्ष पर बैठने का प्रयास करेगी.

जानिए नए चेहरों के बारे में

भूपेंद्र चौधरी: पार्टी के प्रति वफादारी का मिला इनाम, फिर से बने कैबिनेट मंत्री

योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल विस्तार में यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है. कारण है कि भूपेंद्र चौधरी पहले भी योगी सरकार की कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं. वर्ष 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद पहले वह पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बने और उसके बाद 2019 में कैबिनेट मंत्री पंचायती राज बना दिए गए थे. इसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने. उनके नेतृत्व में ही 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा गया. इसके बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. अब एक बार फिर मंत्रिमंडल में उनकी वापसी हुई है. भूपेंद्र चौधरी के राजनीतिक करियर की बात करें तो वे साल 1990 में राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय हुए थे. साल 1995 में मुरादाबाद भाजपा के जिला मंत्री बने थे फिर 1996 में मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष बनाए गए. संभल लोकसभा सीट से उन्होंने 1999 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था. हालांकि वे जीत नहीं पाए थे. वर्ष 2000 में पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय मंत्री बनाए गए. 2011 में पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष बन गए. 2016 में पहली बार में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से विधान परिषद सदस्य बने. साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें भी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया. वर्ष 2019 में पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री बन गए. 2022 में भूपेंद्र चौधरी फिर से विधान परिषद सदस्य बने और उन्हें पंचायती राज विभाग में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया जिससे उन्होंने मंत्रीपद से इस्तीफा दे दिया था. अब फिर से कैबिनेट मंत्री की शपथ ले चुके हैं.

इन मंत्रियों ने ली शपथ. (Photo Credit; ETV Bharat)

मनोज पांडेय: सपा से आए भाजपा में कैबिनेट मंत्री का पद पाए

समाजवादी पार्टी में एक समय मनोज पांडेय का नाम उन नेताओं में शामिल था, जिन्हें पार्टी का वफादार माना जाता था. मनोज कुमार पांडे ने अपना राजनीतिक करियर शुरू करते हुए पहला चुनाव वर्ष 2000 में रायबरेली नगर पालिका परिषद से लड़ा था, जिसमें उन्हें जीत मिली थी. दोबारा चुनाव लड़ने पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा. रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से साल 2012 में पहली बार सपा ने टिकट दिया और वे विधायक बन गए. उन्हें अखिलेश सरकार के मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई. पहली बार वे कैबिनेट मंत्री भी बने. 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिर से इस सीट से विधायक बने और पार्टी ने विधानसभा में उन्हें मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी भी सौंपी, लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे समाजवादी पार्टी से मनोज पांडेय का मनमुटाव होने लगा. वर्ष 2024 में उन्होंने चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दे दिया. अपने कई अन्य विधायकों के साथ उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मदद की, फिर समाजवादी पार्टी ने पिछले साल मनोज पांडेय समेत तीन और विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया. इसके बाद मनोज पांडेय ने कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और अब उन्हें इसका प्रतिफल मिला है. 2017 तक कैबिनेट मंत्री रहे मनोज पांडेय अब एक बार फिर मंत्री बन गए हैं.

इन मंत्रियों ने ली शपथ. (Photo Credit; ETV Bharat)

कृष्णा पासवान: चार बार रहीं विधायक, अब पहली बार मंत्री

भारतीय जनता पार्टी के दलित नेताओं में एक महिला दलित नेता का नाम शुमार है. वह राजनीतिक मंचों पर भारतीय जनता पार्टी की मुखर आवाज रही हैं. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष भरे जीवन से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज करने वाली दलित महिला विधायक का नाम है कृष्णा पासवान. कृष्णा फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा सीट से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं. फतेहपुर में और आसपास के क्षेत्र में जितने भी भाजपा के दलित नेता हैं उनमें कृष्णा पासवान का नाम उन नेताओं में गिना जाता है जो बीजेपी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं. यही कारण है कि वह चार बार विधायक रह चुकी हैं और दो बार जिला पंचायत सदस्य भी. भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं में वह काफी विश्वसनीय चेहरा हैं. 2007 में उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर किशनपुर सीट (जो अब अस्तित्व में नहीं रह गई है) से चुनाव लड़ा था और विधायक बनी थीं.2012 में फतेहपुर की खागा सीट से विधायक बनीं फिर 2022 तक लगातार इसी सीट से विधायक हैं. पहली बार योगी सरकार में मंत्रिमंडल का हिस्सा बन रही हैं.

इन मंत्रियों ने ली शपथ. (Photo Credit; ETV Bharat)

सुरेंद्र दिलेर: दादा और पिता की विरासत संभाल रहे सुरेंद्र दिलेर पहली बार बने मंत्री

भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में एक और युवा चेहरे का नाम शामिल किया गया है जो अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं. इनका नाम है सुरेंद्र दिलेर. सुरेंद्र भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख दलित युवा चेहरों में शामिल हैं. अलीगढ़ क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है. हाथरस के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद राजवीर सिंह दिलेर के बेटे हैं. उनके बाबा किशनलाल दिलेर छह बार के विधायक और चार बार सांसद रह चुके हैं. पिता राजवीर सिंह दिलेर भी एक बार सांसद और एक बार विधायक रह चुके हैं. हालांकि दादा और पिता कभी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन सुरेंद्र दिलेर विधायक बनने के बाद अब पहली बार मंत्री भी बन गए हैं. साल 2010 से लेकर 2021 तक सुरेंद्र दिलेर अपने पिता राजवीर सिंह दिलेर के लिए हाथरस लोकसभा सीट पर बूथ मैनेजमेंट का काम संभालते रहे. 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने टिकट मांगा था, लेकिन पिता के सांसद होने के चलते उन्हें टिकट नहीं दिया गया. साल 2024 में जब पिता राजवीर सिंह दिलेर का निधन हो गया. इसके बाद भाजपा के टिकट पर विधायक ये बने. अब पहली बार योगी सरकार में मंत्री बने हैं.

कैलाश सिंह राजपूत: बसपा और भाजपा से बनते रहे विधायक, अब पहली बार मंत्री

योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक कैलाश सिंह राजपूत को भी मंत्री बनने का मौका मिला है. साल 1996 में कन्नौज की तिर्वा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वे पहली बार चुनाव लड़े थे और उन्हें जीत भी हासिल हुई थी. इसके बाद साल 2007 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली और टिकट मिल गया. चुनाव लड़ा फिर से जीत हासिल की. 2017 में फिर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वापसी की और यहां भी उन्हें फिर से टिकट मिला और चुनाव जीत लिया. 2022 में भी तिर्वा विधानसभा सीट से चुनाव जीतने में सफल हुए. चार बार के विधायक रहे कैलाश सिंह राजपूत को पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला है.

हंसराज विश्वकर्मा: कल्याण सिंह के रहे करीबी फिर ज्वाइन की बीजेपी, वाराणसी से तीन बार रहे बीजेपी जिलाध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग की मजबूती को लेकर लगातार काम होता रहा है. हंसराज विश्वकर्मा उन्हीं पिछड़े वर्ग के नेताओं में गिने जाते हैं जो राजनीति में काफी मजबूत पकड़ रखते हैं. पिछड़ा वर्ग में उनका होल्ड भी है. साल 1989 में बूथस्तर से उन्होंने राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी. 1990 में राम मंदिर आंदोलन में वे सक्रिय हुए और कल्याण सिंह के काफी करीबी रहे. 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 विधानसभा चुनाव में वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी की जीत में हंसराज विश्वकर्मा की भूमिका काफी अहम मानी जाती है. साल 2002 में हंसराज कल्याण सिंह की राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से वाराणसी विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा चुके थे, हालांकि उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी. साल 2004 में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे. 2016 में उन्हें वाराणसी का जिलाध्यक्ष बनाया गया था. इसके बाद वे लगातार तीन बार वाराणसी के जिलाध्यक्ष बने रहे. वर्ष 2023 में उन्हें विधान परिषद सदस्य बनाया गया. अब पहली बार उन्हें अपने काम का इनाम मंत्रीपद के रूप में मिला है.

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