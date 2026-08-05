यूपी के मदरसों में नहीं मिलेगी कामिल-फाजिल की डिग्री, श्रमिकों को मिलेगा दोगुना ओवर टाइम
जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ और नोएडा में बनेंगे 'यू हब'
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 6:52 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई. मीटिंग में कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी. इनमें सबसे खास निर्णय मदरसों में कामिल (स्नातक) और फाजिल (परास्नातक) की डिग्री नहीं दी जाएगी.
श्रमिकों को तोहफा: योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मजदूरी नियमावली 2026 पर मुहर लगाई. इसके तहत तय समय से अधिक काम करने पर श्रमिकों को दोगुना ओवर टाइम मिलेगा. कर्मचारियों के वेतन का 50% हिस्सा मूल वेतन रखना अनिवार्य होगा. इससे श्रमिकों को पीएफ और अन्य सुविधाओं का ज्यादा फायदा मिलेगा. इससे भत्तों के नाम पर वेतन देने की व्यवस्था पर रोक लग जाएगी. नौकरी खत्म होने पर कर्मचारियों का बकाया वेतन दो दिन के अंदर देना अनिवार्य होगा. कर्मचारी की मौत होने पर उसका बकाया पैसा पहले नॉमिनी को दिया जाएगा. नॉमिनी न होने पर यह राशि कानूनी उत्तराधिकारी को मिलेगी.
मदरसा शिक्षा नीति में बदलाव: योगी कैबिनेट ने अब मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन को सहमति दे दी है. इसके बाद मदरसा में कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दी जाएगी. यह बदलाव उच्चतम न्यायालय के 5 नवंबर 2024 के फैसले के मुताबिक किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों डिग्रियों से जुड़े प्रावधानों को असंवैधानिक माना था.
एक्सप्रेसवे प्लान पर मुहर: जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बुलंदशहर में 74.46 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा. शुरुआती दौर में इसमें छह लेन होंगी जिन्हें आगे चलकर आठ लेन तक बढ़ाया जा सकेगा. परियोजना पर तकरीबन 8586 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे. इस परियोजना में बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में निवेश उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.
नोएडा में बनेंगे 'यू हब': सरकार लखनऊ और नोएडा में 'यू' हब बनाएगी, यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और बायोटेक जैसी नई तकनीक पर रिसर्च की जाएगी. स्टार्टअप और निवेश को भी बढ़ावा दिया जाएगा. पहले चरण में दोनों शहरों में करीब 25-25 हजार फुट वर्ग फुट में केंद्र बनाए जाएंगे. परियोजना के लिए 2026-27 में 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, जबकि अगले तीन वर्षों में कुल 387.5 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा.योगी आदित्यनाथ सरकार प्रयागराज, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा कौशांबी और हमीरपुर को मिलाकर नया क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनाएगी. इससे इन जिलों में योजनाबद्ध विकास, रोजगार, बेहतर सड़कें बनाने का टारगेट है.
विश्वकर्मा श्रम योजना पर फैसला: यूपी सरकार ने विश्वकर्मा श्रम योजना 2.0 के दिशा निर्देशों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है. अब योजना में 14 नए ट्रेड शामिल किए गए हैं. सरकार के इस फैसले के बाद कुल 25 ट्रेड हो जाएंगे. योजना के तहत ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को 10 लाख रुपए तक का लोन 15% सब्सिडी और काम के लिए आधुनिक टूलकिट उपलब्ध कराई जाएगी. बैंक से मंजूरी मिलने के बाद 15 दिन के अंदर लोन देने का प्रावधान होगा.
किसानों के हित में बड़ा फैसला: उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू रखने का निर्णय लिया है. खरीफ फसल के लिए किस 2% और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम देंगे. बाकी राशि केंद्र और राज्य सरकार मिला कर देंगे.
इसके अलावा सरकार ने घुमंतू, अर्ध घुमंतू और विमुक्त समुदायों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है. यह बोर्ड इन समुदायों का सर्वे करेगा. उनका ब्यौरा तैयार करेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता करेगा.
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