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यूपी के मदरसों में नहीं मिलेगी कामिल-फाजिल की डिग्री, श्रमिकों को मिलेगा दोगुना ओवर टाइम

कर्मचारियों को तोहफा, मदरसा नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुहर ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई. मीटिंग में कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी. इनमें सबसे खास निर्णय मदरसों में कामिल (स्नातक) और फाजिल (परास्नातक) की डिग्री नहीं दी जाएगी. श्रमिकों को तोहफा: योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मजदूरी नियमावली 2026 पर मुहर लगाई. इसके तहत तय समय से अधिक काम करने पर श्रमिकों को दोगुना ओवर टाइम मिलेगा. कर्मचारियों के वेतन का 50% हिस्सा मूल वेतन रखना अनिवार्य होगा. इससे श्रमिकों को पीएफ और अन्य सुविधाओं का ज्यादा फायदा मिलेगा. इससे भत्तों के नाम पर वेतन देने की व्यवस्था पर रोक लग जाएगी. नौकरी खत्म होने पर कर्मचारियों का बकाया वेतन दो दिन के अंदर देना अनिवार्य होगा. कर्मचारी की मौत होने पर उसका बकाया पैसा पहले नॉमिनी को दिया जाएगा. नॉमिनी न होने पर यह राशि कानूनी उत्तराधिकारी को मिलेगी. मदरसा डिग्री बंद! , सैलरी का नया नियम लागू! (Photo Credit: ETV Bharat) मदरसा शिक्षा नीति में बदलाव: योगी कैबिनेट ने अब मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन को सहमति दे दी है. इसके बाद मदरसा में कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दी जाएगी. यह बदलाव उच्चतम न्यायालय के 5 नवंबर 2024 के फैसले के मुताबिक किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों डिग्रियों से जुड़े प्रावधानों को असंवैधानिक माना था. एक्सप्रेसवे प्लान पर मुहर: जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बुलंदशहर में 74.46 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा. शुरुआती दौर में इसमें छह लेन होंगी जिन्हें आगे चलकर आठ लेन तक बढ़ाया जा सकेगा. परियोजना पर तकरीबन 8586 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे. इस परियोजना में बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में निवेश उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.