सैनिक स्कूल के विकास का रास्ता साफ, मुफ्त जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी
मैनपुरी सैनिक स्कूल सोसाइटी को निशुल्क मिलेगी अतिरिक्त भूमि
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 3:50 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में सैनिक स्कूल, मैनपुरी के विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूरी दी गई है. सैनिक स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए ग्राम सभा नौनेर की 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क पुनर्ग्रहित कर सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी. इस निर्णय से स्कूल में जरूरी बुनियादी सुविधाओं के विकास का रास्ता साफ होगा.
विकास की व्यापक दृष्टि, जनकल्याण के ठोस निर्णय! मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आधारभूत ढांचे के विकास, औद्योगिक विस्तार, शिक्षा, युवा कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा सहित प्रदेश की प्रगति और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए।— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) October 27, 2026
जमीन देने की वजह: कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए लोकभवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वित्त और संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सैनिक स्कूल, मैनपुरी के परिसर में पहले से उपलब्ध भूमि के बीच से दो उच्चदाब विद्युत लाइनें गुजर रही हैं. इनके कारण परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्माण कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो गया है. इसी वजह से स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता बताई गई है. इसी आवश्यकता के आधार पर ग्राम सभा नौनेर, तहसील एवं जनपद मैनपुरी में स्थित भूमि को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है.
जमीन की जानकारी: कैबिनेट की मंजूरी के मुताबिक खाता संख्या 03560, गाटा संख्या 9470 मि. की 9.524 हेक्टेयर भूमि का नि:शुल्क पुनर्ग्रहण कर उसे पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर रखा जाएगा. इसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से यह भूमि सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी.
मिलेंगी बेहतर सुविधाएं: उन्होंने बताया कि भूमि उपलब्ध होने के बाद मैनपुरी सैनिक स्कूल में कैडेटों के उपयोग के लिए विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण होगा. इसके साथ ही शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए भी जरूरी सुविधाएं विकसित होंगी. इससे स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियों और अन्य कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी.
प्रयागराज में ऑडिटोरियम और छात्रावास: उन्होंने बताया कि प्रयागराज के सिविल स्टेशन स्थित नजूल भूखंड संख्या-यूईए-3 (किताब घर) की 7912 वर्गमीटर भूमि नगर निगम, प्रयागराज को निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. इस भूमि पर ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के छात्रावास का निर्माण किया जाएगा. यह भूमि नगर विकास विभाग के माध्यम से नगर निगम, प्रयागराज को प्रभावी जिलाधिकारी सर्किल दर पर छूट देते हुए निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन निशुल्क आवंटित की जाएगी. यह हस्तांतरण अपवादस्वरूप होगा और इसे भविष्य में अन्य मामलों के लिए उदाहरण नहीं माना जाएगा. इससे प्रयागराज में ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास निर्माण का रास्ता साफ होगा.
राज्य पशुधन मिशन की होगी शुरुआत: पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि राज्य की पशुधन व्यवस्था अर्थव्यवस्था अभी असंगठित है. जिसको देखते हुए समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य पशुधन मिशन की शुरुआत की गई है. उन्होंने बताया कि यह योजना राज्य पोषित है. इसमें विशेषकर लघु एवं सीमांत कृषकों तथा उद्यमियों को लक्षित किया जाएगा. जो वर्तमान योजनाओं से नही जुड़े हैं. उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार सृजन लाइव स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना चारा एवं पशु उत्पादन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास पशु उत्पादों को बेसिक बाजार तक पहुंच बढ़ाना उत्पादक संगठनों को मजबूत करना सप्लाई चेन को व्यवस्थित करना आदि शामिल है.
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