कानपुर में योगी का BULLDOZER ACTION; 19 करोड़ की जमीन पर बने अवैध निर्माण ध्वस्त

शुक्रवार को 3 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया था, उसमें एक भाजपा नेता का नाम सामने आया था.

Photo Credit; ETV Bharat
कानपुर में अवैध अतिक्रमण पर केडीए का बैक टू बैक एक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 5:04 PM IST

1 Min Read
कानपुर: शहर में अब कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) के अफसरों ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है. शनिवार को केडीए के ओएसडी ने जोन 1 में 15 हजार वर्गमीटर भूमि पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से पल भर में ध्वस्त करा दिया. जोन 1 के कल्याणपुर, बिठूर समेत आसपास के क्षेत्रों में अफसरों ने 10 घरों पर बुलडोजर चलवाया.

Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat)

केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह का कहना है कि करीब 19 करोड़ रुपये की जमीन थी, जिसे अतिक्रमण से कब्जामुक्त कराया गया है. KDA वीसी मदन सिंह गर्बयाल ने बताया कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. शुक्रवार को 3 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया था, उसमें एक भाजपा नेता का नाम सामने आया था. इस कार्रवाई से 50 करोड़ रुपये की करीब 8 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया था.

रवि प्रताप ने कहा कि अभी जोन 1 में लगातार अभियान जारी है. इसी तरह अभी कई अन्य जोन्स में जहां-जहां से शिकायतें आ रही हैं, वहां भी कार्रवाई की जाएगी. अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि केडीए की कार्रवाई के बाद अब पूरा एरिया हरा-भरा नजर आ रहा है. बुलडोजर गरजने से अवैध अतिक्रमण साफ हो गया.

