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परिसीमन विधेयक से 2029 में महिला आरक्षण का रास्ता साफ: योगी आदित्यनाथ

2029 लोकसभा चुनाव में लागू होगा 33% महिला आरक्षण! ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में परिसीमन विधेयक को अहम कदम बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ होगा. इससे देश की आधी आबादी को राजनीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी का अवसर मिलेगा.





किसी को कोई नुकसान नहीं: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले ही संसद से पारित हो चुका है. अब परिसीमन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने से लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव आगे बढ़ेगा. इसके तहत 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा. राज्यों की मौजूदा लोकसभा सीटों के अनुपात को बरकरार रखते हुए उसी अनुपात में सीटें बढ़ाने की व्यवस्था प्रस्तावित है. इससे किसी राज्य के मौजूदा प्रतिनिधित्व के अनुपात में बदलाव नहीं होगा.