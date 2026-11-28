परिसीमन विधेयक से 2029 में महिला आरक्षण का रास्ता साफ: योगी आदित्यनाथ
परिसीमन विधेयक की मंजूरी पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 2:01 PM IST
लखनऊ: महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में परिसीमन विधेयक को अहम कदम बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ होगा. इससे देश की आधी आबादी को राजनीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी का अवसर मिलेगा.
यूनियन कैबिनेट के द्वारा परिसीमन बिल पास करने पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी और यूनियन कैबिनेट का हृदय से धन्यवाद... मैं उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा के माननीय सांसदों से अपील करूंगा कि वे इस बिल का समर्थन करें और 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू करने का मार्ग प्रशस्त करने में अपना योगदान दें।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 28, 2026
किसी को कोई नुकसान नहीं: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले ही संसद से पारित हो चुका है. अब परिसीमन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने से लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव आगे बढ़ेगा. इसके तहत 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा. राज्यों की मौजूदा लोकसभा सीटों के अनुपात को बरकरार रखते हुए उसी अनुपात में सीटें बढ़ाने की व्यवस्था प्रस्तावित है. इससे किसी राज्य के मौजूदा प्रतिनिधित्व के अनुपात में बदलाव नहीं होगा.
महिला आरक्षण को शुरुआती तौर पर 15 वर्षों के लिए लागू करने का प्रस्ताव है. आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के माध्यम से आगे बढ़ाई जाएगी. ये महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में कम से कम 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है.- योगी आदित्यनाथ, सीएम, यूपी
यूपी के सभी 80 सांसदों से समर्थन की अपील: मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सांसदों से परिसीमन विधेयक का समर्थन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि सभी सांसदों को महिला आरक्षण को वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने का रास्ता तैयार करने में सहयोग करना चाहिए. योगी ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण समृद्ध भारत के निर्माण का आधार है. यह आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का अवसर है. ऐसे में सभी जनप्रतिनिधियों को इस पहल के समर्थन में आगे आना चाहिए.
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