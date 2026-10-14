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चीनी पर सीएम योगी का बड़ा आदेश! कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं!

कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं! ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: त्योहार पर चीनी के दाम में आई तेजी को देखते हुए सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को जिलों में चीनी मिलों से चीनी निकासी, बाजार में उपलब्धता, उसके एक्स-मिल खुदरा एवं थोक मूल्यों की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए हैं. इस बावत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की. इसके उपरांत चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. इसकी कहीं कोई कमी नहीं है, इसलिए प्रदेशवासी किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें.



एक्शन में विभाग: एक दिन पूर्व केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने सभी राज्यों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा में चीनी मूल्यों पर प्रभावी नियंत्रण रखने और देश भर में इसकी सुचारु उपलब्धता बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए थे. इसके उपरांत बुधवार को गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस ने क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. उन्होंने निर्देश दिया चीनी के स्टॉक के भौतिक सत्यापन, मूल्य नियंत्रण सतत निगरानी, सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.