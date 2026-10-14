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चीनी पर सीएम योगी का बड़ा आदेश! कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं!

यूपी में चीनी का पर्याप्त स्टॉक, अफवाहों पर न दें ध्यान: गन्ना विकास विभाग

कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं!
कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2026 at 8:05 PM IST

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लखनऊ: त्योहार पर चीनी के दाम में आई तेजी को देखते हुए सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को जिलों में चीनी मिलों से चीनी निकासी, बाजार में उपलब्धता, उसके एक्स-मिल खुदरा एवं थोक मूल्यों की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए हैं. इस बावत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की. इसके उपरांत चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. इसकी कहीं कोई कमी नहीं है, इसलिए प्रदेशवासी किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें.

एक्शन में विभाग: एक दिन पूर्व केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने सभी राज्यों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा में चीनी मूल्यों पर प्रभावी नियंत्रण रखने और देश भर में इसकी सुचारु उपलब्धता बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए थे. इसके उपरांत बुधवार को गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस ने क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. उन्होंने निर्देश दिया चीनी के स्टॉक के भौतिक सत्यापन, मूल्य नियंत्रण सतत निगरानी, सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

चीनी पर सीएम योगी का बड़ा आदेश
चीनी पर सीएम योगी का बड़ा आदेश (Photo Credit: ETV Bharat)
गोदामों में चीनी का पर्याप्त स्टॉक: राज्य के गोदामों में वर्तमान में 70.64 लाख कुंतल चीनी का स्टॉक है. इसमें सहकारी चीनी के मिलों के पास 13.40 लाख कुंतल, निगम की चीनी मिलों के पास 2.93 लाख कुंतल तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के पास 54.3 लाख कुंतल से अधिक चीनी है. इसके अतिरिक्त चीनी मिलों का संचालन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगा, जिससे नवंबर में नए सत्र 2026-27 के अंतर्गत नई उत्पादित चीनी भी बहुत जल्द उपभोक्ताओं के लिए सुलभ हो जाएगी. मॉनिटरिंग करें डीएम: गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर जिलों में चीनी मिलों से चीनी निकासी, बाजार में उपलब्धता, उसके एक्स-मिल खुदरा एवं थोक मूल्यों की सतत निगरानी करने को कहा है. साथ ही, इसके लिए विशेष विभागीय टीमों का गठन कर भौतिक सत्यापन और प्रवर्तन की कार्रवाई सख्ती से सुनिश्चित करने को कहा गया है.

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