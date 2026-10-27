साढ़े 9 साल में 'पहचान' और 'सुरक्षा' का संकट हुआ खत्म!

साढ़े 9 साल में 'पहचान' और 'सुरक्षा' का संकट हुआ खत्म!
योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 5:08 PM IST
लखनऊ: प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कभी उत्तर प्रदेश में बेटियों का स्कूल जाना भी मुश्किल था. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में परिवार अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों में भेजने को मजबूर थे. आज वही बेटियां रात दो बजे भी अपनी ड्यूटी पूरी करके बेखौफ घर लौट रही हैं. उन्होंने कहा कि साढ़े नौ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के सामने दो बड़े संकट थे. पहला पहचान का और दूसरा सुरक्षा का. वहीं आज उत्तर प्रदेश की पहचान उसके प्रतिभाशाली युवाओं, उद्योगों और उपलब्धियों से हो रही है.
Night Shift में भी बेटियां काम कर सकें, ये सुरक्षा का सबसे बड़ा मापदंड हो सकता है, सुरक्षा की यही कसौटी है... ये तब हुआ है, जब उस प्रकार की स्थिति पैदा की गई... https://t.co/Hbi2oasrmt— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 27, 2026
अतीत और वर्तमान: मंगलवार को एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर प्रचलित बिफोर एंड आफ्टर रील का उदाहरण देते हुए साढ़े नौ वर्ष में बदले उत्तर प्रदेश की कहानी आठ फ्रेम में सुनाई. पहले फ्रेम में प्रदेश की पहचान और कानून व्यवस्था, दूसरे में सरकारी भर्तियों में सिफारिश के स्थान पर योग्यता को अवसर, तीसरे में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां और चौथे में युवाओं के रोजगार देने वाला बनने की बात रखी. पांचवें फ्रेम में आधुनिक तकनीक, छठे में अर्थव्यवस्था, निवेश और बुनियादी ढांचे, सातवें में आस्था और पर्यटन से रोजगार तथा आठवें फ्रेम में विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को सामने रखा. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की यह यात्रा युवाओं के विश्वास और अवसरों में आए बदलाव की कहानी भी है.
जिन्होंने माफिया और अपराधियों को लाने का काम किया था, जिन्होंने अराजकता फैलाई थी, जिन्होंने प्रदेश को गड्ढों में तब्दील किया था, वे यूपी को कहां ले जा रहे थे... https://t.co/IZQWvBTiUs— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 27, 2026
बेटियां भी सुरक्षित: मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बेटियों की सुरक्षा को लेकर परिवार चिंतित रहते थे. साधन संपन्न परिवार बेटियों को पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में भेजते थे, जबकि गरीब परिवारों की बेटियों के लिए स्कूल जाना भी चुनौती था. उन्होंने लखनऊ स्थित एचसीएल की महिला कर्मचारियों का उदाहरण दिया. बताया कि बाराबंकी, उन्नाव और सीतापुर से महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम करने आती हैं. हाल ही में उनसे बातचीत के दौरान पूछा था कि रात में घर लौटने में परेशानी तो नहीं होती. महिलाओं ने बताया कि रात दो बजे भी ड्यूटी समाप्त होने पर वे बेखौफ घर लौटती हैं. मुख्यमंत्री ने इसे कानून व्यवस्था में आए बदलाव का उदाहरण बताया.
'तब का यूपी, अब का यूपी' थीम पर @timesofindia द्वारा आज लखनऊ में आयोजित 'TOI Youth Icons Summit & Awards 2026 – UP Chapter' कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले युवाओं को 'टाइम्स ऑफ इंडिया यूथ आइकॉन अवॉर्ड्स' से सम्मानित किया। जो प्रतिभाएं और आइकॉन कभी उपेक्षा के शिकार थे, आज 'नए उत्तर प्रदेश' में उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर मिल रहे हैं और विभिन्न मंचों पर सम्मान प्राप्त हो रहा है। सभी सम्मानित Youth Icons को हार्दिक बधाई एवं Summit के प्रति मंगलमय शुभकामनाएं।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 27, 2026
माफिया मिट्टी में मिल चुके: मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफिया का वर्चस्व था. अब माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और अपराधी केला बेच रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जैसी स्थिति थी, जबकि आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से हर जिले के विशिष्ट उत्पाद को पहचान मिल रही है. प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं, जिनसे 3.25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है. सरकार पांच लाख रुपये का सुरक्षा बीमा कवर भी उपलब्ध करा रही है. मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से पहले की भर्ती व्यवस्था का उदाहरण देते हुए बताया कि सरकार बनने के बाद एक ऐसी नियुक्ति का मामला सामने आया. जिसमें संबंधित व्यक्ति ने न आवेदन किया था और न परीक्षा दी थी, फिर भी उसे नियुक्ति पत्र मिल गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले नियुक्तियों में सिफारिश और लेनदेन हावी था. अब योग्यता के आधार पर चयन हो रहा है. साढ़े नौ वर्ष में साढ़े नौ लाख सरकारी नियुक्तियां की गई हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले छह महीने में एक लाख और युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है. अगले सप्ताह लगभग साढ़े चार हजार सब इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे. 32 हजार से अधिक पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.
1400 खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी: मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को पदक के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति देने की व्यवस्था की है. अब तक लगभग 1400 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है. उन्होंने पारुल चौधरी, राजकुमार पाल और ललित उपाध्याय का उदाहरण देते हुए कहा कि देश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश में सम्मान और रोजगार दोनों मिल रहे हैं. सरकार का संदेश है कि देश के लिए पदक लाओ और उत्तर प्रदेश में पद पाओ. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में केवल 120 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या अब 25 हजार हो गई है. एक हजार करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड बनाया गया है. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत प्रतिवर्ष एक लाख युवाओं को बिना ब्याज और बिना गारंटी ऋण देने की व्यवस्था है. इसे सरकार का अपना 'शार्क टैंक' बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें युवाओं को अपनी इक्विटी भी नहीं देनी पड़ती.
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