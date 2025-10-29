ETV Bharat / state

योगी सरकार ITI पास छात्रों का कराएगी प्लेसमेंट; हर जिले में होगी भर्ती, मंत्री कपिल देव बोले- इंडस्ट्री विजिट भी कराएंगे

लखनऊ के कौशल विकास मिशन मुख्यालय में राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने की समीक्षा बैठक.

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ में की बैठक.
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ में की बैठक. (Photo Credit; Minister Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 5:30 PM IST

लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार आईटीआई पास छात्रों के प्लेसमेंट पर ध्यान दे रही है. युवाओं को स्थानीय रोजगार से जोड़ने की तैयारी है. इसके लिए डेलॉयट इंडिया के सहयोग से हर जिले में मासिक प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा. सरकार युवाओं के कौशल विकास, आत्मनिर्भरता और स्थानीय रोजगार के लिए ठोस पहल कर रही है. इससे पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल और स्किल इंडिया मिशन को मजबूती मिल रही है.

अलीगंज में बुधवार को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन मुख्यालय में हुई बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई. सूबे के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने इस दिशा में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने पर जोर दिया.

मंत्री बोले- छात्रों को इंडस्ट्री विजिट भी कराएं : कौशल विकास मंत्री ने कहा कि आईटीआई पास छात्रों को मिल रही बेहतर प्लेसमेंट की जानकारी का प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे प्रदेश के अधिक से अधिक युवा आईटीआई संस्थानों में प्रवेश लेकर अपनी रुचि के अनुसार कोर्स पूरा कर रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़ सकें. उन्होंने निर्देश दिए कि हर जिले में विभिन्न उद्योगों से समन्वय स्थापित कर छात्रों का औद्योगिक भ्रमण (इंडस्ट्री विजिट) कराया जाए.

मंत्री ने की समीक्षा बैठक.
मंत्री ने की समीक्षा बैठक. (Photo Credit; Minister Media Cell)

मंत्री ने कहा कि उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाए. इसके लिए डेलॉयट की ओर से प्रॉपर टाइम-टेबल और इंडस्ट्री विजिट कैलेंडर तैयार किया जाएगा. उद्योगों को कौशल विकास मिशन और आईटीआई संस्थानों से जोड़ा जाए, ताकि छात्रों को उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण मिल सके और रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न हों.

हर महीने की 21 तारीख को होगा प्लेसमेंट ड्राइव : मंत्री ने कोर्स को उद्योग की मांग के अनुरूप अपग्रेड करने के निर्देश दिए. उन्होंने यह भी कहा कि स्किल मित्र पोर्टल पर छात्रों की प्लेसमेंट स्थिति बेहतर की जाए. प्रशिक्षण निदेशालय यह सुनिश्चित करे कि आईटीआई प्रशिक्षित छात्र स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मैकेनिक आदि सेवाओं में कार्य कर सकें. सभी नोडल आईटीआई संस्थान प्रत्येक माह की 21 तारीख को प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करेंगे. इन ड्राइव में डेलॉयट इंडिया कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा.

उन्होंने कहा कि सुब्रोश लिमिटेड, क्रिएचर इंडस्ट्रीज, संजोगता ग्रुप जैसी कंपनियों को इस प्रक्रिया से जोड़ा गया है. अब तक सुब्रोश लिमिटेड, क्रिएचर इंडस्ट्रीज, डिक्सन टेक्नोलॉजी, हैवेल्स, पेप्सीको, सोना बीएल्डब्लू जैसी प्रमुख कंपनियों में आईटीआई छात्रों का चयन एवं प्लेसमेंट हुआ है. वहीं ज्ञान डेयरी, अल्फा इंजीनियर, टाटा मोटर्स, कृषि इंडस्ट्री जैसी इकाइयों में 5 औद्योगिक यात्राएं कराई गईं. इससे छात्रों को प्रत्यक्ष औद्योगिक अनुभव प्राप्त हुआ.

लखनऊ में मंत्री ने की बैठक.
लखनऊ में मंत्री ने की बैठक. (Photo Credit; Minister Media Cell)

रोजगार वृद्धि के लिए निरंतर हो रही साझेदारी : बैठक में यह भी बताया गया कि Automotive Skills Development Council (ASDC), Furniture & Fittings Sector Skill Council (FFSC) व Gyan Dairy जैसी संस्थाओं के साथ कौशल विकास और रोजगार वृद्धि के लिए निरंतर साझेदारी की जा रही है. नोएडा, गोरखपुर और सहारनपुर में फर्नीचर सेक्टर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. स्थापित करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है.

बैठक में योगी सरकार की ओर से युवाओं के कौशल उन्नयन और रोजगार सृजन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में प्रमुख सचिव डॉ. हरि ओम, मिशन निदेशक पुलकित खरे, अपर निदेशक प्रिया सिंह, विभागीय अधिकारी और डेलॉयट इंडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

