योगी सरकार ITI पास छात्रों का कराएगी प्लेसमेंट; हर जिले में होगी भर्ती, मंत्री कपिल देव बोले- इंडस्ट्री विजिट भी कराएंगे

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ में की बैठक. ( Photo Credit; Minister Media Cell )

लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार आईटीआई पास छात्रों के प्लेसमेंट पर ध्यान दे रही है. युवाओं को स्थानीय रोजगार से जोड़ने की तैयारी है. इसके लिए डेलॉयट इंडिया के सहयोग से हर जिले में मासिक प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा. सरकार युवाओं के कौशल विकास, आत्मनिर्भरता और स्थानीय रोजगार के लिए ठोस पहल कर रही है. इससे पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल और स्किल इंडिया मिशन को मजबूती मिल रही है. अलीगंज में बुधवार को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन मुख्यालय में हुई बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई. सूबे के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने इस दिशा में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने पर जोर दिया. मंत्री बोले- छात्रों को इंडस्ट्री विजिट भी कराएं : कौशल विकास मंत्री ने कहा कि आईटीआई पास छात्रों को मिल रही बेहतर प्लेसमेंट की जानकारी का प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे प्रदेश के अधिक से अधिक युवा आईटीआई संस्थानों में प्रवेश लेकर अपनी रुचि के अनुसार कोर्स पूरा कर रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़ सकें. उन्होंने निर्देश दिए कि हर जिले में विभिन्न उद्योगों से समन्वय स्थापित कर छात्रों का औद्योगिक भ्रमण (इंडस्ट्री विजिट) कराया जाए. मंत्री ने की समीक्षा बैठक. (Photo Credit; Minister Media Cell) मंत्री ने कहा कि उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाए. इसके लिए डेलॉयट की ओर से प्रॉपर टाइम-टेबल और इंडस्ट्री विजिट कैलेंडर तैयार किया जाएगा. उद्योगों को कौशल विकास मिशन और आईटीआई संस्थानों से जोड़ा जाए, ताकि छात्रों को उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण मिल सके और रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न हों.