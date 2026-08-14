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योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा: परमहंस रामचंद्र दास को दी श्रद्धांजलि, रामलला के किए दर्शन

सीएम योगी ने अयोध्या दौरे के दौरान ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास महाराज की 23वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और रामलला, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए.

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दिगंबर अखाड़ा पहुंचे गोरक्षपीठाधीश्वर योगी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 6:24 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 6:32 PM IST

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अयोध्या: मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे. उन्होंने सबसे पहले सरयू अतिथि गृह से रामकथा पार्क स्थित ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास महाराज के समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्पार्चन किया. श्रीराम जन्मभूमि न्यास के प्रथम अध्यक्ष रहे परमहंस रामचंद्र दास महाराज की 23वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया. परमहंस रामचंद्र दास महाराज का अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

राम मंदिर आंदोलन के महानायक को नमन: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उनसे आत्मीय संबंध रहा है. गोरक्षपीठ के ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ के साथ परमहंस रामचंद्र दास रामजन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख संतों में शामिल रहे. समाधि स्थल पर मुख्यमंत्री ने विधिवत पुष्पांजलि अर्पित की. इस दौरान बड़ी संख्या में संत-महंत और श्रद्धालु भी मौजूद रहे.

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राम मंदिर आंदोलन के महानायक को नमन. (Photo Credit: ETV Bharat)

हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन: संतों ने भी परमहंस रामचंद्र दास महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की. रामकथा पार्क से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे. यहां उन्होंने बजरंगबली के दर्शन-पूजन कर प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि की कामना की. इसके बाद हनुमानगढ़ी स्थित इमली बाग में पहुंचकर स्वर्गीय महंत संत रामदास को श्रद्धांजलि अर्पित की.

रामलला के दर्शन व दिगंबर अखाड़ा: तत्पश्चात वे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर पहुंचे. यहां उन्होंने रामलला का दर्शन-पूजन किया. रामलला के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ दिगंबर अखाड़ा पहुंचे, जहां वह ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास महाराज के 23वें पुण्य स्मृति महोत्सव में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने संत-महंतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया.

संत रविदास मंदिर में नमन: मुख्यमंत्री रायगंज स्थित संत रविदास मंदिर भी गए. यहां उन्होंने संत रविदास को नमन करते हुए मंदिर के स्वर्गीय महंत पूज्य बनवारी पति ब्रह्मचारी को पुष्पांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे के दौरान संत समाज और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला.

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परमहंस रामचंद्र दास के स्मृति महोत्सव में हुए शामिल. (Photo Credit: ETV Bharat)

रामद्रोहियों से अंतिम दम तक निपटेंगे: अयोध्या: सनातन द्रोही और हिंदू द्रोही मौन कहाँ रहने वाले हैं. राम मंदिर की घटना से हमें भी कष्ट हुआ, लेकिन कार्रवाई के बाद इस पर विराम लगना चाहिए था. राम भक्तों ने मौन साधा लेकिन रामद्रोहियों ने अयोध्या धाम को, श्रीराम जन्मभूमि को बदनाम कर न केवल देश में बल्कि विदेशों में माहौल खराब कर रहे हैं. यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही.

गोमाता सनातन धर्म और भारत की धरोहर: वह शुक्रवार को दिगंबर अखाड़ा में स्व. रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद संत-महंतों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हम सत्ता के मद में मौन रहने वाले नहीं हैं. जो राम द्रोही होगा उससे अंतिम दम तक निपटेंगे. पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे.

अयोध्या में संत-महंतों के बीच सीएम योगी: सीएम योगी ने कहा कि जो भी अयोध्या और हमारे तीर्थों को अपमानित करेगा, उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी होगी. गौमाता के मुद्दे पर योगी ने मुस्लिम मौलवियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कुछ मौलवी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का ज्ञापन लेकर आए थे. योगी ने कहा कि गाय सनातन धर्म और भारत की धरोहर है, हिंदुओं को गौमाता की पूजा किसी से सीखने की जरूरत नहीं है.

गौ-संरक्षण और विपक्ष पर सियासी हमला: उन्होंने कहा कि अपने समाज में गो तस्करी और गोहत्या बंद कराने की पहल करनी चाहिए. योगी ने बताया कि प्रदेश में करीब 16 लाख गायों के संरक्षण के लिए गौशालाओं के माध्यम से काम किया जा रहा है. श्रीराम जन्मभूमि में चढ़ावे की चोरी के मामले पर योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की सिफारिश पर एसआईटी गठित हुई और जांच के आधार पर कार्रवाई जारी है.

'कालनेमी' बनकर बहकाने का आरोप: उन्होंने कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, सरकार व ट्रस्ट दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कृतसंकल्पित हैं. आरोप लगाया कि जो लोग कभी राम जन्मभूमि आंदोलन के विरोध में थे, रामभक्तों पर गोली चलाने वालों के साथ थे और राम मंदिर के खिलाफ मुकदमों में पैरवी करते थे, वही आज राम-राम जपते हुए ‘कालनेमी’ बनकर लोगों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने ऐसे लोगों को पहचानने और सतर्क रहने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि परमहंस जी महाराज का पूरा जीवन प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए समर्पित था.

परमहंस जी महाराज का योगदान: उन्होंने कहा कि 1949 से अंतिम समय तक आंदोलन के हर महत्वपूर्ण चरण में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी रही. योगी ने कहा कि संतों ने किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि रामलला के भव्य मंदिर निर्माण और गुलामी के ढांचे को हटाने के संकल्प के साथ संघर्ष किया. वहीं संभल मामले का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने हिंदू समाज की एकता पर जोर दिया. उन्होंने हरिहर मंदिर और प्राचीन तीर्थों का उल्लेख करते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश पर सर्वे के दौरान वहां उपद्रव हुआ और पुलिस को निशाना बनाया गया.

संभल और 1947 के विभाजन की सीख: सीएम योगी ने दावा किया कि सरकार ने संभल में करीब 10 हजार एकड़ भूमि से कब्जे हटवाए हैं, जिसका आवंटन गरीब, दलित और कमजोर वर्ग के लोगों को किया जा रहा है. उन्होंने संभल में जिला मुख्यालय के निर्माण की बात भी कही. 1947 के विभाजन का उल्लेख करते हुए योगी ने कहा कि उस समय सिर्फ हिंदू और सिख ही नहीं कटे, बल्कि भारत भी कटा था. उन्होंने कहा कि देश के पास बल, बुद्धि और वैभव की कमी नहीं थी, कमी थी तो एकता की.

एकजुटता का आह्वान और सपा पर निशाना साधा: सीएम योगी ने कहा कि हम बंटे थे, इसलिए कटे थे. उन्होंने समाज से इतिहास की गलतियों से सीख लेने और एक दिशा, एक स्वर में एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया. सीएम ने कहा कि अयोध्या के बड़ी देवकाली मंदिर में एक समय मूर्ति चोरी हो गई थी. उस समय सपा की सरकार थी. यह वही समय था जब अयोध्या को पर्व-त्योहारों से वंचित किया जाता था. गलियां संकरी थीं. चारों ओर गंदगी दिखाई देती थी. राम की पैड़ी की स्थिति खराब थी.

मथुरा-वृंदावन विकास पर तंज: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरयू की स्थिति भी बेहद खराब थी. श्रद्धालु नाक-मुंह बंद कर सरयू में डुबकी लगाते थे. मथुरा-वृंदावन के विकास को लेकर कहा कि सपा ने भगवान कृष्ण की बजाय कंस की मूर्ति लगाने जैसी टिप्पणी की थी. इससे अधिक उम्मीद भी उनसे क्या की जा सकती है.

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Last Updated : August 14, 2026 at 6:32 PM IST

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