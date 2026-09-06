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बाढ़ पीड़ितों के लिए खुला राहत का पिटारा, जानें किसे क्या मिलेगा?

सीएम योगी ने किया चित्रकूट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण

फसल, दुकान, मकान... सबका मुआवजा!
फसल, दुकान, मकान... सबका मुआवजा! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 5:29 PM IST

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चित्रकूट: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रामघाट का निरीक्षण किया. सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को हरसंभव मदद का वादा किया.

सहायता का ऐलान: सीएम योगी ने कहा कि क्षतिग्रस्त मकानों को मुआवजा, पूर्ण क्षति पर प्रधानमंत्री आवास, फसल नुकसान पर आर्थिक सहायता और मृतकों के परिजनों को चार लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा दुकानदारों को भी सहायता मिलेगी.

साधु-संतों से मिले योगी: धर्मनगरी चित्रकूट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया. फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रामघाट पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया और साधु-संतों से मुलाकात की.

बाढ़ से कितना नुकसान: अगस्त में मंदाकिनी नदी की भीषण बाढ़ से रामघाट समेत कई मठ-मंदिर जलमग्न हो गए थे. करीब 400 दुकानें और घर प्रभावित हुए थे. बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के साथ 1.20 लाख रुपये की सहायता भी दी गई.

रैन बसेरा का देखा हाल: मुख्यमंत्री ने रैन बसेरा का भी जायजा लिया. इसके बाद मुख्यमंत्री राष्ट्रीय रामायण मेला पहुंचे, जहां करीब 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की. उन्होंने गेहूं, आटा, चावल, तेल, साबुन समेत जरूरी 14 सामान दिया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर बच्चों को चॉकलेट भी बांटी.

हरसंभव मदद का भरोसा: सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर संभव मदद करेगी. उन्होंने कहा कि जब उन्हें चित्रकूट में बाढ़ की सूचना मिली तो तुरंत एनडीआरएफ एसडीआरएफ फ्लड यूनिट पीएसी की तैनाती की. जो भी संभव मदद थी सरकार के अनुमान के द्वारा की गई. कई लोग ऐसे थे जो घर से बाहर नहीं निकालना चाहते थे उन्हें घर से बाहर निकाल कर सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया. जिनके पास आश्रय नहीं था उन्हें आश्रय में पहुंचाया गया. उनके भोजन और पानी की व्यवस्था की गई.

चित्रकूट में बाढ़ पीड़ितों से बात करते सीएम योगी
चित्रकूट में बाढ़ पीड़ितों से बात करते सीएम योगी (Photo Credit: ETV Bharat)

विपक्ष पर बरसे सीएम: मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं की पहले चित्रकूट में बाढ़ नहीं आई हो. 2017 के पहले आई बाढ़ में कोई सहारा नहीं हुआ करता था. बाढ़ पीड़ितों के लिए आई सामग्री सपा के गुंडे हड़प कर जाया करते थे पर अब भाजपा सरकार है. तस्वीर बदली है सभी बाढ़ पीड़ितों को सहारा दिया जाएगा.

बाढ़ पीड़ितों के चेहरे पर लौटीं मुस्कान
बाढ़ पीड़ितों के चेहरे पर लौटीं मुस्कान (Photo Credit: ETV Bharat)

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