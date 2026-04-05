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योगेश सिंह रजवार को धामी सरकार की बड़ी सौगात, बाल संरक्षण आयोग में दी बड़ी जिम्मेदारी

धामी सरकार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दायित्व बांट रही है. इसी कड़ी योगेश सिंह रजवार का नाम भी सामने आया है.

DHAMI GOVERNMENT RESPONSIBILITIES
धामी सरकार दायित्व (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 5, 2026 at 4:27 PM IST

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Updated : April 5, 2026 at 5:20 PM IST

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देहरादून: चुनावी साल में धामी सरकार एक्शन में है. पहले धामी सरकार ने बीते दिनों कैबिनेट विस्तार किया. जिसमें पांच विधायकों को मंत्री पद से नवाजा गया. इसके बाद धामी सरकार ने दायित्वों की गठरी खोली. जिसमें पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को सौगात दी गई. अब धामी सरकार ने नैनीताल जिले के योगेश सिंह रजवार को बड़ा तोहफा दिया है.नैनीताल जिले के योगेश सिंह रजवार को उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग का सदस्य बनाया गया. जिसके आदेश जारी कर दिये गये हैं.

उत्तराखंड में दायित्व बंटवारें के कयास कैबिनेट विस्तार के साथ ही लगने शुरू हो गये थे. जिसे अप्रैल में ही धामी सरकार ने पूरा किया. सरकार ने विभिन्न बोर्ड, निगम और परिषदों में नियुक्तियों की सूची जारी की. जिसमें पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को दायित्वों की सौगात मिली.

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धामी सरकार दायित्व (ETV Bharat)

तब विनोद सुयाल को उत्तराखंड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष नामित किया गया. नैनीताल के ध्रुव रौतेला को मीडिया सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया. टिहरी गढ़वाल के खेम सिंह चौहान को भी उत्तराखंड राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया.

देहरादून की चारु कोठारी को उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया. इसके अलावा देहरादून के कुलदीप बुटोला को उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई. सोना सजवाण को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई.

इसके साथ ही हरिप्रिया जोशी को उत्तराखंड राज्य महिला आयोग (Uttarakhand State Commission for Women) में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है. इसी कड़ी में अब नैनीताल जिले के योगेश सिंह रजवार का नाम भी जुड़ गया है. योगेश सिंह रजवार को धामी सरकार ने उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग का सदस्य बनाया है.

पढे़ं- धामी सरकार ने फिर खोला दायित्वों का पिटारा, कई पार्टी नेताओं को दिया तोहफा, देखिए नाम

Last Updated : April 5, 2026 at 5:20 PM IST

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