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जंतर-मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन को मिला योगेंद्र यादव और अंजलि भारद्वाज का समर्थन, सरकार से जवाबदेही की मांग

45 पेपर लीक, लेकिन सिर्फ दो मामलों में सजा अंजलि भारद्वाज ने कहा कि वर्ष 2002 से 2026 के बीच देशभर में 45 बड़े परीक्षा पेपर लीक के मामले सामने आए, लेकिन इनमें से केवल दो मामलों में ही दोषियों को सजा मिल सकी. उन्होंने कहा कि जब तक अपराधियों में कानून का डर नहीं होगा, तब तक पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं रुकेंगी. उन्होंने कहा कि सरकार से नैतिक जवाबदेही की उम्मीद करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सरकार न तो इस गंभीर समस्या को स्वीकार कर रही है और न ही इसके स्थायी समाधान का कोई स्पष्ट भरोसा दे रही है.

अंजलि भारद्वाज ने भूख हड़ताल का किया समर्थन अंजलि भारद्वाज ने कहा कि यह बेहद दुखद और शर्मनाक स्थिति है कि सोनम वांगचुक और देश के युवा छात्रों को पेपर लीक जैसी बुनियादी समस्या के समाधान की मांग के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि देश के युवा, छात्र और करदाता लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन उनकी आवाज को लगातार अनदेखा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि छात्रों का संघर्ष केवल अपने भविष्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए है.

दोनों नेताओं ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर छात्रों और युवाओं को संबोधित किया और लगातार हो रहे परीक्षा पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में बढ़ती अनियमितताओं और लोकतांत्रिक अधिकारों पर पड़ रहे दबाव को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की. इस दौरान उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक और 25 छात्रों के आंदोलन के प्रति एकजुटता भी जताई.

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, पर्यावरण संरक्षण और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे धरना-प्रदर्शन बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और योगेंद्र यादव का समर्थन मिला.

जंतर-मंतर ही नहीं, लोकतंत्र की जगह भी छोटी हो गई

सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि जानबूझकर आंदोलन में कुछ देर से शामिल हुए क्योंकि वह चाहते थे कि यह आंदोलन पूरी तरह जनता का आंदोलन बना रहे और इसे किसी राजनीतिक रंग में न देखा जाए. उन्होंने कहा कि खुशी है कि CJP ने जनता की भागीदारी को केंद्र में रखते हुए विभिन्न संगठनों और राजनीतिक समूहों को भी एकजुट किया है. उन्होंने कहा कि करीब 15 वर्ष पहले इसी जंतर-मंतर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने आए थे. उस समय और आज के जंतर-मंतर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि अब यहां हर तरफ बैरिकेड्स दिखाई देते हैं.

जंतर-मंतर का सिकुड़ना लोकतंत्र के सिकुड़ने का प्रतीक

योगेंद्र यादव ने कहा कि जंतर-मंतर का भौतिक रूप से छोटा होना केवल एक स्थान का बदलाव नहीं है, बल्कि यह देश में लोकतांत्रिक अधिकारों के लगातार सीमित होते जाने का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है. कई बार लोगों को दिन में प्रदर्शन की अनुमति मिलती है, लेकिन शाम होते-होते पुलिस उनके घर पहुंच जाती है. ऐसी परिस्थितियां लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय हैं.

आंदोलन जारी, छात्रों की मांग पर टिकी निगाहें

योगेंद्र यादव ने CJP, छात्रों और विभिन्न सामाजिक संगठनों की सराहना करते हुए कहा कि वह कठिन परिस्थितियों में भी लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं. वहीं आंदोलनकारी छात्रों ने दोहराया कि उनकी मुख्य मांग परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए प्रभावी और कठोर व्यवस्था लागू करने की है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही, ब्लड शुगर 61 तक पहुंचा

जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की सेहत लगातार चिंताजनक होती जा रही है. बुधवार शाम को जारी मेडिकल अपडेट के अनुसार उनका रक्तचाप 110/70 और हृदय गति 77 प्रति मिनट दर्ज की गई. सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि उनका ब्लड शुगर पहले 64 और बाद में घटकर 61 तक पहुंच गया, जबकि सामान्य स्तर 100 से ऊपर माना जाता है. ऑक्सीजन सैचुरेशन 96% है. डॉक्टर ने बताया कि पिछले तीन दिनों में उनका वजन करीब 2.4 किलोग्राम कम हुआ है और दिल्ली की गर्म व उमस भरी परिस्थितियों में उनकी सेहत दिन-प्रतिदिन अधिक नाजुक होती जा रही है.



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