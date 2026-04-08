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बंगाल में वोट कटौती पर योगेंद्र यादव का गंभीर आरोप, बोले- 'टारगेटेड तरीके से हटाए गए 27 लाख नाम'

यह पूरी प्रक्रिया एक बड़े राजनीतिक अभियान का हिस्सा है, जिसमें भाजपा बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है. - योगेंद्र यादव

बंगाल में वोट कटौती पर योगेंद्र यादव का गंभीर आरोप
बंगाल में वोट कटौती पर योगेंद्र यादव का गंभीर आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 8, 2026 at 7:34 PM IST

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नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि यह सामान्य प्रक्रिया नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से विपक्षी वोटरों को हटाने का अभियान है. उन्होंने कहा कि विशेष रूप से 27 लाख अतिरिक्त नामों की कटौती “टारगेटेड” है. इसका सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगेंद्र यादव ने कहा कि देशभर में होने वाली SIR प्रक्रिया से कुछ हद तक नुकसान होता है, लेकिन बंगाल में जो हुआ वह अलग स्तर का है. उन्होंने कहा कि यह “special impediment removal exercise” है, जिसका उद्देश्य भाजपा के लिए राजनीतिक बाधाओं को हटाना है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया एक बड़े राजनीतिक अभियान का हिस्सा है, जिसमें भाजपा बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है. यादव ने इसे “अश्वमेध यज्ञ” की संज्ञा देते हुए कहा कि बंगाल इस अभियान में एकमात्र बड़ी बाधा है, जिसे हटाने की कोशिश की जा रही है.

बंगाल में वोट कटौती पर योगेंद्र यादव का गंभीर आरोप (ETV Bharat)

27 लाख नामों की ‘टारगेटेड’ कटौती पर सवाल

योगेंद्र यादव ने कहा कि पहले चरण में जो नाम हटाए गए, वह सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा थे और सभी वर्गों पर समान रूप से लागू हुए. लेकिन इसके बाद जो 27 लाख अतिरिक्त नाम हटाए गए वह असामान्य और चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि यह वह लोग थे जिन्होंने न केवल अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरा था, बल्कि सुनवाई में भी हिस्सा लिया और दस्तावेज भी प्रस्तुत किए. इसके बावजूद उनके नाम सूची से हटा दिए गए. उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर एक “टारगेटेड डिलीशन” है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है.

विशेष क्षेत्रों और समुदायों को बनाया गया निशाना

योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि यह वोट कटौती खास तौर पर उन इलाकों में की गई है, जहां तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है. उन्होंने कहा कि जिन बूथों, गांवों और शहरों में मुस्लिम आबादी अधिक है, वहां से चुन-चुनकर नाम हटाए गए. उनका दावा है कि यह केवल प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति है, जिसका उद्देश्य विपक्षी वोट बैंक को कमजोर करना है.

चुनाव आयोग की भूमिका पर उठे सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बंगाल में जितने माइक्रो ऑब्जर्वर भेजे गए, उतने देश के किसी अन्य हिस्से में नहीं भेजे गए. इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की पूरी प्रशासनिक मशीनरी को बदला गया और चुनाव आयोग के अधिकारियों के ऊपर भी बाहरी अधिकारियों को नियुक्त किया गया. उन्होंने इसे “असामान्य हस्तक्षेप” बताया.

योगेंद्र यादव ने कहा कि देश के अन्य हिस्सों में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद नामों में बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन केवल बंगाल में बड़ी संख्या में नाम घटाए गए. उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर 90 लाख से अधिक नाम हटाए गए, जिनमें 27 लाख “अतिरिक्त और संदिग्ध” कटौती है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता सरकार को चुनता है, लेकिन बंगाल में स्थिति उलट हो गई है. अब सरकार ही मतदाताओं को चुनने की कोशिश कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट पर भी जताई निराशा

योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के रुख पर भी निराशा व्यक्त की. उन्होंने कहा कि कोर्ट को इस प्रक्रिया पर रोक लगानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने प्रभावित लोगों को अगली बार वोट देने की बात कही, जो वर्तमान चुनाव के संदर्भ में राहत नहीं देती. उन्होंने इसे “दुर्भाग्यपूर्ण” बताते हुए कहा कि लाखों मतदाताओं को तत्काल न्याय नहीं मिल पाया.

दिल्ली में भी दोहराए जाने का खतरा

योगेंद्र यादव ने चेतावनी दी कि यही स्थिति जल्द ही दिल्ली में भी देखने को मिल सकती है. उन्होंने कहा कि जब बड़े शहरों में SIR प्रक्रिया होती है, तो बड़ी संख्या में नाम कट जाते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर लोगों से 20-25 साल पुराने मतदान केंद्र की जानकारी मांगी जाएगी, तो अधिकांश लोग यह जानकारी नहीं दे पाएंगे. इसका सीधा असर गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर पड़ेगा.

गरीब और झुग्गी बस्तियों के वोटर सबसे ज्यादा प्रभावित

योगेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में खास तौर पर झुग्गी-झोंपड़ी, बस्तियों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग इस प्रक्रिया से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास जरूरी दस्तावेज जुटाना मुश्किल होता है, जिससे उनके नाम कटने की आशंका बढ़ जाती है. यादव ने कहा कि मतदाता सूची को फ्रीज करने की तारीख निकल चुकी है. ऐसे में अब बड़े स्तर पर नाम जोड़ना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि भले ही कुछ “VIP नाम” जोड़ दिए जाएं, लेकिन लाखों आम लोगों के नाम वापस जोड़ना अब मुश्किल है.

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