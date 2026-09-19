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योगेंद्र साव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, झामुमो ने किया पलटवार

हजारीबाग में अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद योगेंद्र साव ने सीएम हेमंत सोरेन को लेकर विवादित टिप्पणी की. जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई.

Yogendra Saw
योगेंद्र साव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 19, 2026 at 7:31 PM IST

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Updated : September 19, 2026 at 8:01 PM IST

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हजारीबाग: सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है. कार्रवाई के दौरान पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा भी खुलकर सामने आ गया है.

झामुमो ने योगेंद्र साव के बयान पर पलटवार करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. ऐसे में अतिक्रमण की कार्रवाई के बीच शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में बदलता नजर आ रहा है.

योगेंद्र साव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप (Etv Bharat)

हजारीबाग में पिछले 48 घंटे से झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता योगेंद्र साव सुर्खियों में है. योगेंद्र साव ने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इस मामले को और भी अधिक चर्चा का विषय बना दिया है. योगेंद्र साव के द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की कार्रवाई के दौरान इन्होंने विवादित बयान दिया था.

योगेंद्र साव ने मुख्यमंत्री को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी सरकार पर संकट आता है, दूसरे लोगों को बलि का बकरा बनाया जाता है. उन्होंने झारखंड के जल, जंगल और जमीन को कॉरपोरेट कंपनियों के हाथों सौंपने का भी आरोप लगाया. साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग की. योगेंद्र साव ने कहा कि वे सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे.

योगेंद्र साव के बयान के बाद अब झामुमो ने भी मोर्चा खोल दिया है. हजारीबाग झामुमो जिलाध्यक्ष संजीव बेदिया ने उनके बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि योगेंद्र साव सरकार के आदमी नहीं हैं और उन पर ब्लैकमेलर होने का आरोप लगाया. संजीव बेदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कोई आरोप लगाएगा, तो झामुमो कार्यकर्ता उसका कड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस योगेंद्र साव के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तो झामुमो आगे की रणनीति पर विचार करेगा.

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Last Updated : September 19, 2026 at 8:01 PM IST

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