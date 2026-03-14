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झारखंड में छह माह के भीतर गठित होगा पृथक पुलिस अधिनियम, सदन में सरकार की घोषणा

विधानसभा में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि अगले छह महीने में झारखंड में अलग पुलिस एक्ट लागू किया जाएगा.

SEPARATE POLICE ACT IN JHARKHAND
योगेंद्र प्रसाद, मंत्री, पेयजल विभाग (सौ. JVSTV)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 14, 2026 at 4:40 PM IST

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रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह

रांचीः झारखंड के पुलिस विभाग में पदस्थापित लिपिकों की पदोन्नति और पृथक पुलिस अधिनियम के गठन से जुड़ा सवाल प्रश्नकाल के दौरान उठा. सीपी सिंह और राज सिन्हा के सवालों पर सरकार ने सकारात्मक जवाब दिया है. झारखंड में आगामी छह माह के भीतर पृथक पुलिस अधिनियम का गठन हो जाएगा. यह घोषणा प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने भाजपा विधायक राज सिन्हा के सवाल के जवाब में की है. साथ ही लिपिकों की जल्द पदोन्नति का भी भरोसा दिलाया.

विधायक राज सिन्हा का सवाल

राज सिन्हा ने प्रश्नकाल में सवाल किया था कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 समेत दूसरे नये आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और पुलिस विभाग की प्रभावशाली संगठनात्मक संरचना के लिए पृथक पुलिस अधिनियम लागू होना जरुरी है. लेकिन राज्य को बने 25 साल होने के बावजूद पुरानी व्यवस्था चल रही है.

भाजपा विधायक और पेयजल विभाग मंत्री के बयान (सौ. JVSTV)

पृथक पुलिक अधिनियम की कवायद जारी

जवाब में प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 6 जून 2024 को लीगल कमेटी का गठन किया गया है. इसके तहत नये कानूनों के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित नियमों और एसओपी का प्रारुप तैयार किया गया जाता है. झारखंड पुलिस अधिनियम को अंतिम रुप दिए जाने के लिए गृह विभाग के आदेश पर उप-समिति का गठन किया गया है.

छह माह के भीतर पृथक पुलिस अधिनियम गठित होगा

जवाब पर असंतोष जताते हुए राज सिन्हा ने कहा कि टालमटोल कब तक होता रहेगा. कब झारखंड की पुलिस मॉर्डन बनेगी. कब पृथक पुलिस अधिनियम लागू होगा. इसके लिए कोई समय सीमा तय की जानी चाहिए. जवाब में प्रभारी मंत्री प्रक्रिया का हवाला देते रहे लेकिन राज सिन्हा समय सीमा की मांग पर अड़े रहे. इसके बाद प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन में घोषणा की कि छह माह के भीतर राज्य में पृथक पुलिस अधिनियम का गठन कर दिया जाएगा.

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