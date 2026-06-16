यूपी में योग सप्ताह की धूम, बनारस, बरेली और प्रयागराज में योगाभ्यास शुरू
मंत्री से लेकर अफसरों ने शुरू किया योगाभ्यास, 21 जून को योग दिवस पर होंगे कई आयोजन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 9:24 AM IST
वाराणसी/बरेली/प्रयागराज: यूपी में योग सप्ताह शुरू हो गया है. इसका आयोजन 21 जून तक चलेगा. इसका आयोजन वाराणसी, बरेली और प्रयागराज में किया जा रहा है.
वाराणसी में आयोजन: नमो घाट पर सोमवार को योग की गंगा बही. 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के पहले नमो घाट पर योग सप्ताह का शुभारंभ हुआ. शहर के पार्कों से लेकर गांवों तक इसकी धारा पहुंची. 15 से 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के दौरान लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ नियमित योगाभ्यास भी कराया जाएगा. इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम "स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग" रखी गई है. योग सप्ताह के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु' व विशिष्ट अतिथि राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा रहे.
बरेली में योग सप्ताह का शुभारंभ: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में बरेली के स्पोर्ट्स स्टेडियम में सोमवार को योग सप्ताह का भव्य शुभारंभ हुआ. कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार ने भगवान धन्वंतरि और महर्षि पतंजलि के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्ज्वलित कर किया. इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, योग प्रशिक्षक और योग प्रेमी मौजूद रहे।योग सप्ताह के तहत 15 जून से 20 जून तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सामूहिक योगाभ्यास, योगासन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन, योग सेमिनार और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. जिलाधिकारी अविनाश सिंह व सांसद छत्रपाल गंगवार ने योग की महत्ता बताई.
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