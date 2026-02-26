ETV Bharat / state

ऋषिकेश में जुटेंगे दुनियाभर के योगाचार्य, अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव से जाएगा योग और स्वास्थ्य का वैश्विक संदेश

अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन इस बार 16 मार्च से 22 मार्च तक किया जाएगा. आयोजन की जिम्मेदारी गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास है, जो इसे भव्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. इस महोत्सव में उत्तराखंड, देश और विदेश के नामचीन योगाचार्य, योग गुरु, आयुष विशेषज्ञ और योग संस्थानों से जुड़े लोग हिस्सा लेंगे. इसके साथ ही दुनिया के बड़े योग शहरों और योग केंद्रों को भी इस आयोजन से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है.

देहरादून: योग की जन्मस्थली ऋषिकेश एक बार फिर वैश्विक योग साधकों और योगाचार्यों का केंद्र बनने जा रही है. गंगा के पावन तट पर आयोजित होने वाला अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव इस बार न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में योग, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता का मजबूत संदेश देने का माध्यम बनेगा. हर साल की तरह इस वर्ष भी मार्च महीने में सप्ताह भर चलने वाले इस महोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी गई हैं.

ऋषिकेश पहले से ही विश्वभर में योग की नगरी के रूप में पहचान रखता है. अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव इसी पहचान को और मजबूत करने का काम करेगा. गंगा किनारे होने वाला यह आयोजन योग का एक तरह से कुंभ माना जाता है, जहां ध्यान, प्राणायाम, योगासन, आयुर्वेद, ध्यान साधना और आध्यात्मिक संवाद के विविध सत्र आयोजित किए जाते हैं. यहां योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि जीवनशैली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव की तैयारियां लगातार की जा रही हैं. देश और विदेश में योग के क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों और संस्थाओं को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं. तारीखों का ऐलान होने के बाद अब आयोजन स्थल और कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. निगम का प्रयास है कि यह महोत्सव विश्वस्तरीय हो और ऋषिकेश की योग नगरी की पहचान को और अधिक मजबूती मिले.

प्रतीक जैन, निदेशक, गढ़वाल मंडल विकास निगम

इस साल का महोत्सव इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड सरकार की योग नीति पहले ही लागू हो चुकी है. इस नीति के तहत मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटरों में योग सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही वर्ष 2030 तक उत्तराखंड में पांच नए योग हब स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है. ऐसे में 2026 में आयोजित होने वाला अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव सरकार की योग नीति और लक्ष्यों के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकता है.

महोत्सव के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा योग को लेकर तय किए गए लक्ष्यों को धरातल पर उतारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे. इस मंच के माध्यम से योग से जुड़े निवेश, प्रशिक्षण, योग शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर भी चर्चा की जाएगी. पूरी दुनिया के योग गुरु, योगाचार्य और योग से जुड़े बड़े चेहरों को निमंत्रण भेजा जा रहा है. इसके अलावा विभिन्न योगा स्कूलों, प्रशिक्षण संस्थानों और योग सीखने की इच्छा रखने वाले लोगों को भी इस आयोजन में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा.

